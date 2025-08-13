Was geht ab zum Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg und wohin zuerst?

Schwarzenberg
Von Freitagabend bis Sonntag wird in Schwarzenberg wieder gefeiert. Neben vielen bekannten Angeboten gibt es auch erlebenswerte Neuerungen.
Wenn der große Wappendrachen auf den Markt rollt und „Dampf ablässt“, spätestens dann geht es richtig los, das Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg. In diesem Jahr, in dem die Stadt ihr 875. Jubiläum begeht, erlebt es seine 30. Auflage.
