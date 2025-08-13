Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Drache von Schwarzenberg: Das Wappentier wird zum Fest wieder „geweckt“.
Drache von Schwarzenberg: Das Wappentier wird zum Fest wieder „geweckt“.
Was geht ab zum Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg und wohin zuerst?
Von Beate Kindt-Matuschek
Von Freitagabend bis Sonntag wird in Schwarzenberg wieder gefeiert. Neben vielen bekannten Angeboten gibt es auch erlebenswerte Neuerungen.

Wenn der große Wappendrachen auf den Markt rollt und „Dampf ablässt“, spätestens dann geht es richtig los, das Altstadt- und Edelweißfest in Schwarzenberg. In diesem Jahr, in dem die Stadt ihr 875. Jubiläum begeht, erlebt es seine 30. Auflage.
