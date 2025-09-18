Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Rico Weiß (l.) wird Ortsvorsteher in Waschleithe. Stadtchef Mirko Geißler gratuliert.
Rico Weiß (l.) wird Ortsvorsteher in Waschleithe. Stadtchef Mirko Geißler gratuliert. Bild: Kindt-Matuschek
Rico Weiß (l.) wird Ortsvorsteher in Waschleithe. Stadtchef Mirko Geißler gratuliert.
Rico Weiß (l.) wird Ortsvorsteher in Waschleithe. Stadtchef Mirko Geißler gratuliert. Bild: Kindt-Matuschek
Schwarzenberg
Waschleithe bekommt nach nur knapp einem Jahr einen neuen Ortsvorsteher
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Nicht ganz ein Jahr lang war David Gäbelein als Ortsvorsteher von Waschleithe tätig. Nun gab es überraschend eine Neuwahl, doch warum?

Lange habe David Gäbelein mit sich gerungen, erzählt er. Aber am Ende entschied sich der 39-Jährige dann doch für den beruflichen Aufstieg. „Ich bin jetzt Prokurist in einer Firma in Annaberg. Das ist für mich ein Karrieresprung, bedeutet aber auch, dass ich das Amt so nicht mehr wahrnehmen kann“, begründet der Waschleither seinen...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
08:30 Uhr
2 min.
Aumovio wegen Abspaltung von Continental kurz im Dax
Der Autozulieferer Aumovio geht an die Börse.
Contis Autozuliefergeschäft gilt als Sorgenkind und schrieb in den vergangenen Jahren immer wieder rote Zahlen. Als eigenständiges Unternehmen soll es nun besser laufen.
18:00 Uhr
4 min.
Volkswagen ändert Pläne für seine Fabriken: Werk in Zwickau behält offenbar vorerst ein weiteres Modell
Ein ID.3 in der Montage im Zwickauer VW-Werk. Das Modell soll länger in Zwickau gefertigt werden als bisher geplant.
Der Autobauer will die geplante Verlagerung der VW-Golf-Produktion von Wolfsburg nach Mexiko verschieben. Das hat Folgen für das Fahrzeugwerk in Zwickau – das so etwas Zeit gewinnt.
Jan-Dirk Franke
27.08.2025
5 min.
Neues Kapitel einer Erfolgsgeschichte im Erzgebirge beginnt - Generationswechsel in der Köhlerhütte Waschleithe
Die Schmidts: Katrin, Johanna und Heiko. Tochter Johanna (M.) übernimmt zum 1. September 2025 die Leitung des Familienbetriebs.
20 Jahre ist es her, dass Katrin und Heiko Schmidt die Köhlerhütte Waschleithe aus dem Dornröschenschlaf erweckt haben. Doch nicht nur diese zwei Jahrzehnte sind Grund für ein Fest am Wochenende.
Beate Kindt-Matuschek
17.09.2025
4 min.
"So etwas habe ich noch nicht erlebt" - Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
10.07.2025
3 min.
Vollsperrung der Talstraße in Waschleithe bis Herbst - zwei beliebte Geschäfte bleiben jedoch erreichbar
Thomas Winterstein (l.) vom „Eiswürfel“ in Waschleithe hofft, dass Kunden wie Sebastian Knoch mit Tochter Amelie trotz Baustelle kommen.
Weil eine Straßenbrücke erneuert werden muss, bleibt die Talstraße in Waschleithe ab Montag für mehrere Wochen für den Durchgangsverkehr voll gesperrt. Wer sein Ziel kennt, kommt jedoch hin.
Beate Kindt-Matuschek
08:33 Uhr
1 min.
Gesundheitliche Probleme: Mann nach Unfall im Vogtland verstorben
Nach einem Unfall in Schöneck ist ein Autofahrer verstorben.
Ein 60-Jähriger ist am Mittwochmittag in Schöneck mit seinem Fahrzeug gegen einen Baum geprallt.
Tino Beyer
Mehr Artikel