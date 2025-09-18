Waschleithe bekommt nach nur knapp einem Jahr einen neuen Ortsvorsteher

Nicht ganz ein Jahr lang war David Gäbelein als Ortsvorsteher von Waschleithe tätig. Nun gab es überraschend eine Neuwahl, doch warum?

Lange habe David Gäbelein mit sich gerungen, erzählt er. Aber am Ende entschied sich der 39-Jährige dann doch für den beruflichen Aufstieg. „Ich bin jetzt Prokurist in einer Firma in Annaberg. Das ist für mich ein Karrieresprung, bedeutet aber auch, dass ich das Amt so nicht mehr wahrnehmen kann“, begründet der Waschleither seinen...