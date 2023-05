Wasserrad, Daumenwelle und Pochstempel: Silberwäsche Antonsthal am Mühlentag in Betrieb zu erleben

Vier Meter Durchmesser hat das Wasserrad der Silberwäsche Antonsthal. Angetrieben wird es durch Wasser aus dem nahen Halsbach, das von oben in die Zellen des riesigen Rades fällt. Antrieb von oben, das heißt in der Fachsprache oberschlächtig - im Gegensatz zu mittel- oder unterschlächtig. Am Pfingstmontag ist das oberschlächtige Wasserrad der...