Symbolische Staffelstabübergabe bei der Volkssolidarität vom bisherigen Geschäftsführer Béla Ullmann (r.) an seinen Nachfolger Harald Faust.
Symbolische Staffelstabübergabe bei der Volkssolidarität vom bisherigen Geschäftsführer Béla Ullmann (r.) an seinen Nachfolger Harald Faust. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Wechsel an der Spitze der Volkssolidarität Westerzgebirge: Er ist der neue Chef
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Volkssolidarität Westerzgebirge. Mit Harald Faust kommt ein gebürtiger Zeitzer zurück in den Osten und übernimmt einen Job mit beeindruckender Geschichte.

Harald Faust heißt der neue Mann an der Spitze der Volkssolidarität (VS) Westerzgebirge. Jetzt gab es in der Geschäftsstelle des Wohlfahrtsverbandes in Schwarzenberg die offizielle Staffelstabübergabe durch den bisherigen Geschäftsführer Béla Ullmann. Er hat Rente mit 63 beantragt, aber seinem Nachfolger zugleich versichert, ihm im...
Mehr Artikel