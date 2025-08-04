Wechsel an der Spitze der Volkssolidarität Westerzgebirge: Er ist der neue Chef

Es gibt einen Wechsel an der Spitze der Volkssolidarität Westerzgebirge. Mit Harald Faust kommt ein gebürtiger Zeitzer zurück in den Osten und übernimmt einen Job mit beeindruckender Geschichte.

Harald Faust heißt der neue Mann an der Spitze der Volkssolidarität (VS) Westerzgebirge. Jetzt gab es in der Geschäftsstelle des Wohlfahrtsverbandes in Schwarzenberg die offizielle Staffelstabübergabe durch den bisherigen Geschäftsführer Béla Ullmann. Er hat Rente mit 63 beantragt, aber seinem Nachfolger zugleich versichert, ihm im...