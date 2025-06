„Weihnachten kann kommen!“ – Schwarzenberger Schnitzer startklar für Saison

Rund 400 Arbeitsstunden zu ihren Vereinstreffen, aber auch in Sonderschichten haben die Mitglieder seit Februar investiert. Sie arbeiten hart, um anderen eine Freude zu bereiten.

Am 24. Juni, genau ein halbes Jahr vor Heiligabend, sind die mannsgroßen Holzfiguren für den Heimatberg am Schwarzenberger Bahnhofsberg wieder „einsatzbereit“. Das verkünden die Schwarzenberger Schnitzer am 24. Juni nicht ohne Stolz.