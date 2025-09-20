Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Probenpause: Cornelia Schmidt, Maya Flieger und Alina Poller (v. l.) freuen sich auf Sonntag
Probenpause: Cornelia Schmidt, Maya Flieger und Alina Poller (v. l.) freuen sich auf Sonntag Bild: C. Wagner
Schwarzenberg
„Wer versteht hier Bahnhof?“ Junge Theaterleute aus dem Erzgebirge wagen sich an tragische Komödie
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Mimen der Theatergruppe „Wort-Spiel“ aus Grünhain-Beierfeld fiebern der Premiere ihres Stückes am Sonntag in der Peter-Pauls-Kirche entgegen.

Über Stunden zog sich die Probe am Freitag hin. Texte wurden gelernt, Szenen geprobt, ebenso schnelle Kostümwechsel. Das Lampenfieber der jungen Mimen der Theatergruppe „Wort-Spiel“ aus Grünhain-Beierfeld steigt. Leiterin Cornelia Schmidt führt nicht nur Regie, sie spielt auch selbst eine Rolle. Sie liebt das Theater ebenso wie die Arbeit...
