Wildwuchs am Viadukt in Schwarzenberg: Kleiner Rasentraktor löst große Freude aus

Die Straßenmeisterei reagiert auf die Kritik – und hat nun den Wildwuchs am Kreisverkehr des Viadukts beseitigt. Doch wie geht es weiter?

Gleich von mehreren Seiten kam am Donnerstagmittag die gute Nachricht, dass der Wildwuchs am Kreisverkehr des Viadukts in Schwarzenberg beseitigt wurde. Das heißt, ein kleiner oranger Rasentraktor der Straßenmeisterei hat bei vielen Schwarzenbergern große Freude ausgelöst. Darunter auch bei Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU). „Ich habe...