Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Mäharbeiten am Viadukt in Schwarzenberg wurden von vielen mit Freude zur Kenntnis genommen.
Die Mäharbeiten am Viadukt in Schwarzenberg wurden von vielen mit Freude zur Kenntnis genommen. Bild: Carsten Wagner
Die Mäharbeiten am Viadukt in Schwarzenberg wurden von vielen mit Freude zur Kenntnis genommen.
Die Mäharbeiten am Viadukt in Schwarzenberg wurden von vielen mit Freude zur Kenntnis genommen. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Wildwuchs am Viadukt in Schwarzenberg: Kleiner Rasentraktor löst große Freude aus
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Straßenmeisterei reagiert auf die Kritik – und hat nun den Wildwuchs am Kreisverkehr des Viadukts beseitigt. Doch wie geht es weiter?

Gleich von mehreren Seiten kam am Donnerstagmittag die gute Nachricht, dass der Wildwuchs am Kreisverkehr des Viadukts in Schwarzenberg beseitigt wurde. Das heißt, ein kleiner oranger Rasentraktor der Straßenmeisterei hat bei vielen Schwarzenbergern große Freude ausgelöst. Darunter auch bei Oberbürgermeister Ruben Gehart (CDU). „Ich habe...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12:00 Uhr
2 min.
Kritik am Anblick des Viadukts in Schwarzenberg hält sich hartnäckig: So reagiert der Oberbürgermeister
Was aussieht wie eine Brennnesselplantage, ist der Wildwuchs im Kreisverkehr am Viadukt.
Der Wildwuchs unterm Eisenbahnviadukt in Schwarzenberg wuchert weiter. Ein Vermieter spricht „von einer Schande für die Stadt im Festjahr“. Dabei ist die Zuständigkeit klar.
Beate Kindt-Matuschek
22.10.2025
4 min.
Neuer Hund für den Erzgebirgskrimi: Dieser tierische Star spielt jetzt an Teresa Weißbachs Seite
Der neue tierische Star im Erzgebirgskrimi: Münsterländer-Hündin Aika mit Tiertrainer Marco Heyse
Über viele Folgen war Wolke der Hund der Försterin Saskia Bergelt. Jetzt darf ein richtiger Jagdhund ran. Dabei kam Münsterländer-Hündin Aika wie ihre Vorgängerin eher zufällig vor die Kamera.
Thomas Mehlhorn
20:01 Uhr
2 min.
"Tainted Love": Soft-Cell-Star Dave Ball gestorben
Der Instrumentalist des Duos Soft Cell, Dave Ball, ist im Alter von 66 Jahren gestorben. (Archivfoto)
Das Duo war stilprägend für viele andere Gruppen. Nun ist Instrumentalist Dave Ball im Alter von 66 Jahren gestorben. Fans dürfen sich aber noch auf ein letztes Album freuen.
20:00 Uhr
4 min.
Nach Streit um geplanten Solarpark in Chemnitz: Bald neue Regeln für große Photovoltaik-Anlagen?
Große Solar-Anlagen vor der Haustür stoßen bei Anwohnern selten auf Gegenliebe. In Chemnitz wird nun darüber diskutiert, die in der Stadt geltenden Vorschriften zu überarbeiten.
Der Chemnitzer Stadtrat berät kommende Woche über Konsequenzen aus dem Ärger rund um ein 26 Hektar großes Vorhaben im Stadtteil Glösa. Das Rathaus warnt vor überzogenen Erwartungen.
Michael Müller
22.10.2025
3 min.
Wegen großer Nachfrage: Erzgebirger eröffnen in Innenstadt ihren eigenen Laden
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben das Label Aurp gegründet.
Zwei Kumpels machen seit einigen Jahren die Liebe zu ihrer Heimat tragbar: Ob Mütze, Pullover oder Accessoires – mit dem Mode-Label Aurp sind sie erfolgreich. Jetzt expandieren die Erzgebirger.
Anna Neef
26.09.2025
2 min.
Was soll das „Maisfeld“ mitten auf der Straße? Schwarzenberger sauer über Wildwuchs am Viadukt
Meterhoch steht das Grün inmitten des Kreisverkehrs am Viadukt in Schwarzenberg.
Die Kritik am Anblick der grünen Mitte des Kreisverkehrs am Viadukt in Schwarzenberg reißt nicht ab. Doch wer ist wirklich zuständig?
Beate Kindt-Matuschek
Mehr Artikel