Alexander Boos (l.) und David Ackermann sind die beiden Chefs der neuen Bäderfachschule auf dem Rabenberg in Breitenbrunn.
Alexander Boos (l.) und David Ackermann sind die beiden Chefs der neuen Bäderfachschule auf dem Rabenberg in Breitenbrunn. Bild: Carsten Wagner
Schwarzenberg
Zwei Bayern wollen im Erzgebirge Wellen schlagen: Auf Rabenberg startet neue Bäderfachschule
Redakteur
Von Beate Kindt-Matuschek
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Im Sportpark Rabenberg werden ab sofort wieder Rettungsschwimmer und Fachangestellte für Bäderbetriebe sowie Meister ausgebildet. Doch dazu waren ein Umdenken und Einlenken notwendig.

Alexander Boos und David Ackermann – zwei grundoptimistische Schwimmmeister aus Bayern – wollen nach dem Aus für die Schwimmmeisterschule auf dem Rabenberg in Breitenbrunn im Mai 2022 nun diese langjährige Tradition wiederbeleben. Sie haben sich das Motto gegeben: „Wo Wissen Wellen schlägt“. Ein Slogan, der vielversprechend klingt, und...
Mehr Artikel