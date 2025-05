Zwei neue Baustellen in Schwarzenberg ziehen Sperrungen nach sich

Die Straße Am Schanzengrund in Pöhla wird asphaltiert und das Marktgässchen in der Schwarzenberger Altstadt für eine Woche gesperrt.

In der Schwarzenberger Ortschaft Pöhla wird die Fahrbahn der Straße Am Schanzengrund vom 19. Mai bis voraussichtlich 11. Juli 2025 erneuert. Die Baumaßnahme der Stadt Schwarzenberg erfolgt unter Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Das teilt die Stadtverwaltung am Freitag mit. Ebenfalls ab Montag, 19. Mai, bis voraussichtlich zum 23. Mai...