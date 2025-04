Zwei Schafe bringen in Schwarzenberg Hunderte Menschen in Bewegung - Startschuss für einen unterhaltsamen Spazierweg

Die Stadt feiert ihr 875-jähriges Bestehen. Mit dieser Zahl wird „gespielt“. Es gibt sie als bunten Fotopoint und nun auch als Ausflugstipp, verknüpft mit einer Story, in der Stadtgeschichte steckt.

Das Wetter hätte idealer nicht sein können an diesem gestrigen Sonntag im Erzgebirge, an dem der offizielle Startschuss für den neuen 8,75 Kilometer langen Spazierweg durch die Stadt fiel. Am Mittag trafen sich dazu etwa 400 Ausflügler auf dem Hammerparkplatz am Fuß von Schloss und Kirche, dem Wahrzeichen der Stadt Schwarzenberg. Und die...