Zwei Verletzte bei Auffahrunfall im Erzgebirge

Schwarzenberg
Auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld fuhr ein Renault auf einen Audi. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.
Zwei Frauen sind am Donnerstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der August-Bebel-Straße (Staatsstraße 270) in Beierfeld verletzt worden. Das berichtete die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Das ist passiert: Eine 41-Jährige musste ihren Audi gegen 9.25 Uhr verkehrsbedingt anhalten, schilderte ein Sprecher der Polizei den Unfallhergang....
