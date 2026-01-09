MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall.
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall.
Am Donnerstagmorgen ereignete sich auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld ein Auffahrunfall. Bild: Symbolfoto: Monika Skolimowska/dpa
Schwarzenberg
Zwei Verletzte bei Auffahrunfall im Erzgebirge
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Auf der August-Bebel-Straße in Beierfeld fuhr ein Renault auf einen Audi. Der Sachschaden wird von der Polizei auf 6000 Euro geschätzt.

Zwei Frauen sind am Donnerstagmorgen bei einem Auffahrunfall auf der August-Bebel-Straße (Staatsstraße 270) in Beierfeld verletzt worden. Das berichtete die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag. Das ist passiert: Eine 41-Jährige musste ihren Audi gegen 9.25 Uhr verkehrsbedingt anhalten, schilderte ein Sprecher der Polizei den Unfallhergang....
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
20:05 Uhr
9 min.
Pisten-Check im Erzgebirge: Alle Skilifte in der Übersicht – mit Preisen, Öffnungszeiten, Einkehr-Tipps
Wintersportler fahren bei laufenden Schneekanonen in der Skiarena Eibenstock. Derzeit herrschen laut Betreiber beste Bedingungen.
Abseits des Fichtelbergs gibt es im Erzgebirge zahlreiche Skigebiete. Dank der jüngsten Schneefälle läuft in vielen von ihnen mittlerweile der Betrieb. Doch wo genau gibt es überall Lifte? „Freie Presse“ gibt einen Überblick – mit Öffnungszeiten, Pistenlänge, Preisen.
unseren Redakteuren
06:39 Uhr
2 min.
Liveticker zu Wintersturm „Elli“ in Sachsen: Einschränkungen auf der A 4, Zugverkehr im Norden soll ab Samstagmorgen starten
Nachdem mehrere LKW am Brabschützer Berg auf der A 4 hängengeblieben waren, musste die Polizei am Vormittag den Bereich zwischen der Abfahrt Dresden-Neustadt und dem Autobahn-Dreieck Dresden-West zwischenzeitlich sperren. Am Mittag konnte die Autobahn in Richtung Chemnitz wieder freigegeben werden.
Das Sturmtief „Elli“ bringt auch Sachsen eine turbulente Wetterlage. Fahrgäste müssen sich im Nahverkehr auf Einschränkungen einstellen und wegen querstehender Lkw kam es zu Staus und Sperrungen.
unseren Redakteurinnen und Redakteuren
07.01.2026
1 min.
30.000 Euro Schaden bei Auffahrunfall im Erzgebirge
Bei dem Unfall stießen ein Skoda und ein VW zusammen.
Ein Abbiegevorgang auf der Auer Straße in Bad Schlema endet in einer Kollision. Die Ursache bleibt ungeklärt.
Holk Dohle
20:00 Uhr
4 min.
Schlägereien, Raub, gesprengte Automaten: Immer wieder Vorfälle im Chemnitzer Stadtteil Gablenz
Mehrere Taten der jüngsten Raubserie ereigneten sich in Gablenz. Nahe des Einkaufscenters gab es zuletzt außerdem zwei Schlägereien unter Jugendgruppen.
Rund um das Gablenz-Center hat es zuletzt immer wieder Straftaten gegeben. Die Sozialarbeiter vor Ort bestätigen Probleme mit Gewalt, die Polizei nimmt das Gebiet verstärkt in den Fokus. Und wie sehen die Händler die Lage?
Benjamin Lummer
08.01.2026
22 min.
„Stranger Things“-Star Tom Wlaschiha: „Westdeutschland habe ich übersprungen“
„Ich kann den Osten nicht erklären. Ich kann maximal erklären, wie ich die Dinge sehe“: Tom Wlaschiha im Interview mit der „Freien Presse“.
Tom Wlaschiha war 16, als die Mauer fiel, dann verließ er die sächsische Heimat und ging in die USA. Heute ist er einer der wenigen deutschen Schauspieler, die international Erfolg haben. Wie hat ihn seine Herkunft geprägt?
Anne Lena Mösken
15:22 Uhr
1 min.
Auffahrunfall auf Autobahnabfahrt Döbeln-Nord
Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 6000 Euro.
Der Fahrer eines Mercedes-Kleinbusses und eine Renault-Fahrerin wollten von der A 14 abfahren, um auf die B 169 abzubiegen. Dabei kam es zur Kollision.
Holk Dohle
Mehr Artikel