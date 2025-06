200 Gäste aus 15 T(h)alheims in Thalheim

Beim 64. Internationalen T(h)alheim-Treffen in Thalheim zählte man 200 Gäste aus 15 T(h)alheims. Man hat sich getroffen ausgetauscht und gemeinsam das Kulturprogramm erlebt.

Die Stadt Thalheim ist in die Festwoche zu „100 Jahre Stadtrecht“ gestartet, und in die Feier eingebunden ist das 64. Internationale T(h)alheim-Treffen. „Es sind über 30 Thalheims, die es gibt“, sagt Nico Dittmann, Bürgermeister der Gastgeber: „Unter anderem in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Rumänien.“ Doch wie kam es zum...