29 Jahre alt, taufrisch im Amt – voll im Einsatz: So packt eine Citymanagerin im Erzgebirge an

In Lugau kann Post für den Weihnachtsmann eingeworfen werden. Das ist eines der ersten Projekte der neuen Citymanagerin, die gerade erst ihr Amt angetreten hat – und schon jetzt an etlichen weiteren Initiativen arbeitet.

Sie ist gerade 29 Jahre alt. Die neue Citymanagerin von Lugau Lisa Grießbach ist seit dieser Woche die Nachfolgerin ihrer im Sommer überraschend ausgeschiedenen Vorgängerin Juana Pink. Und schon jetzt hat die ehemalige Zentrenmanagerin von Oberlungwitz die Planung fürs diesjährige Weihnachtspostamt übernommen, die Werbung dafür gestaltet...