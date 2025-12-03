Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • 29 Jahre alt, taufrisch im Amt – voll im Einsatz: So packt eine Citymanagerin im Erzgebirge an

Die neue Lugauer Citymanagerin Lisa Grießbach vor der Weihnachtspyramide am Rathaus.
Die neue Lugauer Citymanagerin Lisa Grießbach vor der Weihnachtspyramide am Rathaus. Bild: Ramona Schwabe
Während der Adventszeit können Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann im Eingangsbereich der Stadtbibliothek in den Weihnachtsbriefkasten einwerfen.
Während der Adventszeit können Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann im Eingangsbereich der Stadtbibliothek in den Weihnachtsbriefkasten einwerfen. Bild: Katrin Hofmann
Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt am vierten Advent in Lugau stehen schon, hier am Rathaus.
Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt am vierten Advent in Lugau stehen schon, hier am Rathaus. Bild: Ramona Schwabe
Die neue Lugauer Citymanagerin Lisa Grießbach vor der Weihnachtspyramide am Rathaus.
Die neue Lugauer Citymanagerin Lisa Grießbach vor der Weihnachtspyramide am Rathaus. Bild: Ramona Schwabe
Während der Adventszeit können Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann im Eingangsbereich der Stadtbibliothek in den Weihnachtsbriefkasten einwerfen.
Während der Adventszeit können Kinder ihre Briefe an den Weihnachtsmann im Eingangsbereich der Stadtbibliothek in den Weihnachtsbriefkasten einwerfen. Bild: Katrin Hofmann
Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt am vierten Advent in Lugau stehen schon, hier am Rathaus.
Die ersten Buden für den Weihnachtsmarkt am vierten Advent in Lugau stehen schon, hier am Rathaus. Bild: Ramona Schwabe
Stollberg
29 Jahre alt, taufrisch im Amt – voll im Einsatz: So packt eine Citymanagerin im Erzgebirge an
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

In Lugau kann Post für den Weihnachtsmann eingeworfen werden. Das ist eines der ersten Projekte der neuen Citymanagerin, die gerade erst ihr Amt angetreten hat – und schon jetzt an etlichen weiteren Initiativen arbeitet.

Sie ist gerade 29 Jahre alt. Die neue Citymanagerin von Lugau Lisa Grießbach ist seit dieser Woche die Nachfolgerin ihrer im Sommer überraschend ausgeschiedenen Vorgängerin Juana Pink. Und schon jetzt hat die ehemalige Zentrenmanagerin von Oberlungwitz die Planung fürs diesjährige Weihnachtspostamt übernommen, die Werbung dafür gestaltet...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
16:00 Uhr
2 min.
Von Sachsen bis zum Weltcup in Calgary: Mylauer Eisschnellläufer überzeugen überall
Betreuer Stephan Mothes mit Friedrich Ketzel, Carl Leonhard Fiebig, Helene Brückner, Sara Mothes und Constanze-Marie Mädler (von links) in Inzell.
Während Lea-Sophie Scholz vom TSV Vorwärts in Canada um das Ticket für Olympia 2026 in Mailand kämpft, geben auch die Nachwuchssportler aus dem Vogtland Vollgas. Und sie werden belohnt.
Steffi Seifert
21.11.2025
3 min.
Vorlesetag im Erzgebirge: Lampenfieber inklusive – Landtagsabgeordneter bei neugierigen Kitakindern
Stephan Weinrich las im „Kinderland“ in Lugau Kindern der Gruppe Vorschulfüchse vor.
Für den Landtagsabgeordneten und Bürgermeister von Niederdorf, Stephan Weinrich, war es das erste Mal: am bundesweiten Vorlesetag teilzunehmen – in einer Kita in Lugau. Lief das rund?
Katrin Hofmann
11.07.2025
2 min.
Erzgebirge: Nachfolgerin für das Citymanagement in Lugau gefunden
Lisa Grießbach arbeitet als Zentrenmanagerin in Oberlungwitz, sie wechselt bald nach Lugau.
Lisa Grießbach wird künftig in Lugau tätig sein. Sie ist keine Unbekannte in der Region. Schon in Oberlungwitz setzte sie Akzente. Warum nun der Wechsel?
Jan Oechsner
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
16:00 Uhr
2 min.
Fröbel-Café eröffnet: Oederaner Kita setzt auf Gemeinschaft
Anne Wagner öffnet mit Team das Fröbel-Café. Adrian und Roy Krönert-Bernard werden umsorgt.
Im Fröbel-Café der Kita „Sonnenland“ wird Advent zur Zeit der Begegnung und des Miteinanders. Eltern und Großeltern finden einen Ort, um in entspannter Atmosphäre zusammenzukommen.
Christof Heyden
Mehr Artikel