Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • 400 Fußballfelder Dämmplatten im Jahr: Das Zweier-Team vom Erzgebirge, welches immer dabei ist

Sabine Illing (52) und Jens Reißmann (58) arbeiten an dem heutigen Kingspan-Standort im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf - und zwar schon seit 25 Jahren.
Sabine Illing (52) und Jens Reißmann (58) arbeiten an dem heutigen Kingspan-Standort im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf - und zwar schon seit 25 Jahren. Bild: Jan Oechsner
Sabine Illing (52) und Jens Reißmann (58) arbeiten an dem heutigen Kingspan-Standort im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf - und zwar schon seit 25 Jahren.
Sabine Illing (52) und Jens Reißmann (58) arbeiten an dem heutigen Kingspan-Standort im Burkhardtsdorfer Ortsteil Meinersdorf - und zwar schon seit 25 Jahren. Bild: Jan Oechsner
Stollberg
400 Fußballfelder Dämmplatten im Jahr: Das Zweier-Team vom Erzgebirge, welches immer dabei ist
Redakteur
Von Jan Oechsner
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Wer die Geschichte der traditionsreichen Burkhardtsdorfer Produktion von Dämmprodukten und Kunstschaum erzählen will, kommt an Sabine Illing und Jens Reißmann nicht vorbei. Ein Jubiläum, ein Besuch.

Wahrscheinlich sind sich Jens Reißmann und Sabine Illing einst zu DDR-Zeiten in der Burkhardtsdorfer Schule über den Weg gelaufen. Mehr aber auch nicht. Er ist schließlich sechs Jahre älter als sie. „Aber ich kannte ihren großen Bruder aus der Parallelklasse. Da wusste ich, da gibt es noch so eine kleine Schwester“, sagt Jens Reißmann...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
19.09.2025
4 min.
Mit 90 Jahren: Mit geballter Kraft erhalten Vater und Tochter eine besondere Tradition im Erzgebirge
Annette Rüffer und ihr Vater Gunter Härtel erhalten die Spankorbmanufaktur Gründstädtel.
Vor ein paar Tagen hat Gunter Härtel seinen 90. Geburtstag gefeiert. Gemeinsam mit seiner Tochter sorgt er dafür, dass die Spankorbproduktion in Grünstädtel nicht ausstirbt.
Katja Lippmann-Wagner
01.11.2024
3 min.
Schöner Schein im Erzgebirge: Erste Kommune im Altkreis strahlt komplett mit LED-Straßenlicht
Schöne LED-Welt in Burkhardtsdorf: Der Ort hat nun all seine Straßenlaternen auf die stromsparende Variante umgestellt.
Burkhardtsdorf hat über mehr als ein Jahrzehnt fast 870.000 Euro investiert. Doch rechnet sich der ganze Aufwand auch für die Kommune - und die Umwelt?
Jan Oechsner
12:50 Uhr
4 min.
Wenn die Auerbacher Innenstadt zum Feld wird: Hobbybauern fahren am Rathaus die Ernte ein
Jörg Schneider (links) schafft frisches Material für die Getreideverarbeitung heran.
Bei Sonne und Wärme satt hat Auerbach am Kirmes-Wochenende Sommerfest gefeiert. Für Besucher gab es alles, was Spannung und gute Laune versprach: Musik, Mitmachaktionen, Kunst, Kulinarisches und Historisches.
Sylvia Dienel
12:51 Uhr
2 min.
Bilder des Tages vom 21.09.2025
 9 Bilder
Im Ziel - Rosemary Wanjiru gewinnt Berlin Marathon
22.01.2025
4 min.
Dorf im Erzgebirge hofft auf doppelt so großen Edeka-Markt direkt an der B 95
Der Standort des künftigen Edeka-Markts in Burkhardtsdorf.
Zu sehen ist noch nichts, aber hinter den Kulissen werden schon Grundstücke verplant und Behörden eingeschaltet: Edeka hat Großes für seine Kunden in Burkhardtsdorf vor. Ein Blick in die Zukunft.
Jan Oechsner
19.09.2025
4 min.
Oberschule im Erzgebirge: So beliebt, dass Kinder abgewiesen werden müssen
Englisch-Unterricht in der zehnten Klasse an der Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema.
Dass die Oberschule Westerzgebirge in Bad Schlema Kinder nicht aufgenommen hat, sorgte für Wirbel. Es gibt gute Gründe dafür und auch für die Beliebtheit der Schule.
Heike Mann
Mehr Artikel