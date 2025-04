57.000 Fußballfans in Hamburg: Wie ein stolzer Vater aus dem Erzgebirge seine kickende Tochter bejubelt

Zuschauerrekord im deutschen Frauen-Fußball beim Pokal-Halbfinale zwischen Hamburg und Bremen: Eine Brünloserin spielte mit, schoss zwei Tore - der Papa schaute zu. Was sagen beide am Tag danach?

Als Sophie Weidauer in der 82. Minute ihr umjubeltes Tor vor 57.000 Fußballfans zum 1:0 geschossen hat, da spürte Lars Herpich einen Kloß im Hals. Als Sophie Weidauer dann in der Nachspielzeit erneut den Ball im Netz versenkte, war es sogar eine Träne der Rührung. „Das ging ganz tief ins Herz. Es war einfach schön“, so Herpich. Und dann...