MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • Neuer Erzgebirgskrimi führt an die deutsch-böhmische Grenze – und in eine dunkle Vergangenheit

Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“.
Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“.
Autorin Anett Steiner hat ihren 7. Erzgebirgskrimi herausgebracht: „Moorgold“. Foto: Katja Lippmann-Wagner
Stollberg
Neuer Erzgebirgskrimi führt an die deutsch-böhmische Grenze – und in eine dunkle Vergangenheit
Von Viola Gerhard
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Anett Steiner stellt auf der Buchmesse ihren 7. Erzgebirgskrimi vor: „Moorgold“. Die Brünloser Autorin verwebt zwei Morde mit erzgebirgischen Mysterien und historischen Ereignissen. Was hat sie inspiriert?

Haben Sie schon von Marzebilla gehört? Die Brünloser Autorin Anett Steiner hat den Schutzgeist des Erzgebirges in einem böhmischen Sagenbuch entdeckt und so Inspiration für ihren Erzgebirgskrimi „Moorgold“ gefunden. Auf der Leipziger Buchmesse stellt sie ihn erstmals vor.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.03.2026
4 min.
Von Erzgebirgskrimi bis Drachen-Fantasy: Neue Bücher aus Sachsen zur Leipziger Buchmesse
Von Drachenfantasy über Erzgebirgskrimi bis zu True Crime und Lyrik: Vier aktuelle Bücher aus Sachsen zeigen eine vielfältige Literaturszene.
Maurice Querner
08.03.2026
3 min.
Das Erzgebirge im Krimi: 50 Gäste bei Buchlesung von „Finsteres Erzgebirge“
René Seidenglanz (v.l.) und Danielle Zinn stellten das Buch gemeinsam vor.
Im Räucherkerzenland in Crottendorf stellte Danielle Zinn am Samstag ihren neuen Kriminalroman „Finsteres Erzgebirge“ vor. Ein weiteres Buch ist bereits in Planung.
André März
18:00 Uhr
5 min.
Der Sachsenfragebogen mit „Tatort“-Star Martin Brambach: Schauen Sie sich den „Erzgebirgskrimi“ an?
Schauspieler Martin Brambach bei der Aufzeichnung der MDR-Talkshow „Riverboat“ in Leipzig.
Martin Brambach spielt Kommissariatsleiter Schnabel im Dresdner „Tatort“. Der Schauspieler lebt heute zwar in Recklinghausen, wuchs aber in Dresden auf, hat sogar ein Buch über die Stadt geschrieben. Ende März kommt er nach Chemnitz.
Katharina Leuoth
18:02 Uhr
6 min.
Tahnee über ihr Kinodebüt mit Hape Kerkeling: „Wir haben Tränen gelacht“
Hape Kerkeling und Tahnee im Film „Horts Schlemmer sucht das Glück“.
Mit viel Spielfreude und klarer Haltung hat sich Tahnee einen festen Platz in der deutschen Comedy erarbeitet. Jetzt ist sie erstmals im Kino, im neuen Horst-Schlemmer-Film, zu erleben.
André Wesche
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
13:23 Uhr
6 min.
Mutter stillt Kinder fast zu Tode
Die Eltern stehen wegen Misshandlung von Schutzbefohlenen vor Gericht. Ihre Kinder sind heute schwerbehindert. Der Vater sagt: „Die Schuld liegt klar bei uns. Ich kann nicht in Worte fassen, was passiert ist.“
Eine junge Mutter aus Westsachsen ernährt sich vegan. Ihre Zwillinge bekommen 13 Monate lang nur Muttermilch, bis sie nur noch Haut und Knochen sind. Mit ihrem Weltbild und ihrem Glauben an einen angeblichen Wunderheiler bringen die Eltern ihre Söhne fast um.
Manuela Müller
Mehr Artikel