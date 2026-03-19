Neuer Erzgebirgskrimi führt an die deutsch-böhmische Grenze – und in eine dunkle Vergangenheit

Stollberg
Anett Steiner stellt auf der Buchmesse ihren 7. Erzgebirgskrimi vor: „Moorgold“. Die Brünloser Autorin verwebt zwei Morde mit erzgebirgischen Mysterien und historischen Ereignissen. Was hat sie inspiriert?
Haben Sie schon von Marzebilla gehört? Die Brünloser Autorin Anett Steiner hat den Schutzgeist des Erzgebirges in einem böhmischen Sagenbuch entdeckt und so Inspiration für ihren Erzgebirgskrimi „Moorgold“ gefunden. Auf der Leipziger Buchmesse stellt sie ihn erstmals vor.
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