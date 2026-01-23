MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • 57 Bergleute im Erzgebirge tot: Als die Tragödie im Friedens-Schacht ganz Sachsen erschütterte

Menschen, soweit das Auge reicht: Eine Szene während der Beisetzung der Opfer des Grubenunglücks von 1921 auf dem Oelsnitzer Friedhof.
Menschen, soweit das Auge reicht: Eine Szene während der Beisetzung der Opfer des Grubenunglücks von 1921 auf dem Oelsnitzer Friedhof. Bild: Bestand Kohlewelt
Menschen, soweit das Auge reicht: Eine Szene während der Beisetzung der Opfer des Grubenunglücks von 1921 auf dem Oelsnitzer Friedhof.
Menschen, soweit das Auge reicht: Eine Szene während der Beisetzung der Opfer des Grubenunglücks von 1921 auf dem Oelsnitzer Friedhof. Bild: Bestand Kohlewelt
 5 Bilder
Stollberg
57 Bergleute im Erzgebirge tot: Als die Tragödie im Friedens-Schacht ganz Sachsen erschütterte
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Bergarbeitergemeinde Oelsnitz erlebte vor 105 Jahren eine Katastrophe, die bis heute prägt. Eine Schlagwetterexplosion im Friedens-Schacht führte zu einem der schwersten Grubenunglücke Sachsens. Am Sonnabend wird nicht nur der 57 Toten gedacht.

Ein Augenblick vor 105 Jahren versetzte die Bergarbeitergemeinde Oelsnitz in Schock und Trauer. Am Montagmorgen, dem 24. Januar 1921, kurz nach 7 Uhr, erschütterte eine gewaltige Schlagwetterexplosion den Friedensschacht im Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenrevier. Was als gewöhnliche Frühschicht begonnen hatte, wurde zu einer der schwersten...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.01.2026
2 min.
Novum: Schacht im Erzgebirge bekommt eine „Doppelplombe“ verpasst
Blick in den Friedrich-Engels-Schacht. Gearbeitet wird aktuell in 30 Metern Tiefe.
Der Friedrich-Engels-Schacht des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers wurde beim Verfüllen offenbar als „Schrotthalde“ genutzt. Das erschwert jetzt die Sicherungsarbeiten. Aber es gibt eine Lösung.
Viola Gerhard
23.01.2026
2 min.
Klinikum lockt dritten Chefarzt ins Erzgebirge
Dr. Vitalii Khromov ist der neue Chefarzt auf der Inneren im Erzgebirgsklinikum.
Binnen eines Vierteljahres hat das Erzgebirgsklinikum für den Standort Annaberg den dritten Chefarzt neu verpflichten können. Wo kommt der Neue eigentlich her?
Katrin Kablau
12:00 Uhr
4 min.
Chemniter Jazz-Entdeckung Jan K. Weiss: Zu fröhlich für den Blues
Jan K. Weiss im Proberaum: Hochkonzentriert und dennoch mit frappierender Leichtigkeit arbeitet der Musiker an seinen Songs.
Der Chemnitzer Gitarrist und Sänger legt sein erstes Soloalbum vor - ein überzeugendes Debüt nach vielen Jahren auf der Bühne.
Matthias Zwarg
18:00 Uhr
3 min.
Ministerpräsident Kretschmer auf Blitzbesuch im Erzgebirge: „Dieses Kunstwerk würde sogar auffallen, wenn es in Berlin stünde“
Ministerpräsident Michael Kretschmer (links) besuchte am Freitag das Turrell-Kunstwerk in Oelsnitz.
Michael Kretschmer düste am Freitag im erzgebirgischen Oelsnitz vorbei, um das Turrell-Lichtkunstwerk zu besichtigen. Wie der Ministerpräsident die große Installation findet – und wie er es daheim mit dem Lichteln hält.
Michael Urbach
23.01.2026
2 min.
Stadt im Erzgebirge wird 2026 zum Wander-Mekka Europas
Besucher des Fichtelbergs genießen den Ausblick hinüber zum Keilberg. Beide Berge sind auch Ziele der Wanderfestwoche im September in Oberwiesenthal.
Der 123. Deutsche Wandertag und das größte Wanderfest Europas sollen im September tausende Gäste nach Oberwiesenthal locken. Neben geführten Touren gibt es auch einen grenzüberschreitenden Festumzug.
Holk Dohle
12:00 Uhr
4 min.
Projekte und Jubiläen an der Oberschule Niederwiesa: Ein Haus mit besonderer Atmosphäre
Schulleiterin Katrin Fischer an der Organisationstafel in ihrem Büro.
Die Schule ist seit Jahren gefragt - auch über die Ortsgrenzen hinaus. Welche Faktoren laut Schulleiterin Katrin Fischer für den guten Ruf verantwortlich sind und worauf sie sich derzeit vorbereitet.
Steffi Hofmann
Mehr Artikel