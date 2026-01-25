„Angst blendet man aus“: Das Grubenunglück von Oelsnitz und sein Echo in der Gegenwart

Stollberg
Die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers und die Kohlewelt haben der Opfer des Grubenunglücks von 1921 am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof gedacht. Was ein Bergmann dazu sagt.
Es war eines der schwersten Grubenunglücke in Sachsen. Vor 105 Jahren, am 24. Januar 1921, gab es auf dem Friedens-Schacht in Oelsnitz eine verheerende Schlagwetterexplosion, die 57 Todesopfer forderte. Die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers und die Kohlewelt gedenken dieser Katastrophe alle fünf Jahre. So auch am Samstag.
