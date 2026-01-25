MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Angst blendet man aus“: Das Grubenunglück von Oelsnitz und sein Echo in der Gegenwart

Für Bernd Hahn ist das Gedenken der 57 Todesopfer immer ein ergreifender Moment.
Für Bernd Hahn ist das Gedenken der 57 Todesopfer immer ein ergreifender Moment. Bild: Ralf Wendland
Eine Fahnenabordnung der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers hat den 57 Todesopfern gedacht – vorn Bernd Hahn.
Eine Fahnenabordnung der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers hat den 57 Todesopfern gedacht – vorn Bernd Hahn. Bild: Ralf Wendland
Die Fahnenabordnung am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof.
Die Fahnenabordnung am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof. Bild: Ralf Wendland
Für Bernd Hahn ist das Gedenken der 57 Todesopfer immer ein ergreifender Moment.
Für Bernd Hahn ist das Gedenken der 57 Todesopfer immer ein ergreifender Moment. Bild: Ralf Wendland
Eine Fahnenabordnung der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers hat den 57 Todesopfern gedacht – vorn Bernd Hahn.
Eine Fahnenabordnung der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers hat den 57 Todesopfern gedacht – vorn Bernd Hahn. Bild: Ralf Wendland
Die Fahnenabordnung am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof.
Die Fahnenabordnung am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„Angst blendet man aus“: Das Grubenunglück von Oelsnitz und sein Echo in der Gegenwart
Von Ramona Schwabe
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers und die Kohlewelt haben der Opfer des Grubenunglücks von 1921 am Denkmal auf dem Oelsnitzer Friedhof gedacht. Was ein Bergmann dazu sagt.

Es war eines der schwersten Grubenunglücke in Sachsen. Vor 105 Jahren, am 24. Januar 1921, gab es auf dem Friedens-Schacht in Oelsnitz eine verheerende Schlagwetterexplosion, die 57 Todesopfer forderte. Die Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlenreviers und die Kohlewelt gedenken dieser Katastrophe alle fünf Jahre. So auch am Samstag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
26.01.2026
2 min.
Fähre sinkt vor Philippinen – Dutzende Menschen vermisst
Die Einsatzkräfte suchen noch nach Überlebenden.
Tragödie auf See: Mindestens zwölf Tote und 200 Gerettete melden die Behörden auf den Philippinen nach einem Fährunglück. Aber Dutzende werden im Meer vermisst.
19:32 Uhr
3 min.
Alles muss raus: So lief der Ausverkauf beim Wirt des Talsperrenblick an der Pöhl
Sandra und Peter Rehme schnappten sich Grünpflanzen beim Ausverkauf des Talsperrenblicks.
Küchengeräte, Geschirr, Besteck: „Manches hätten wir dreimal verkaufen können“, sagt der glückliche Gastronom. Mit seiner Aktion ist er mehr als zufrieden. Das waren seine Renner und das sind die Ladenhüter.
Sabine Schott
12:52 Uhr
3 min.
57 Tote bei Explosion unter Tage - So kam es zur Katastrophe
Mitglieder der Knappschaft des Lugau-Oelsnitzer Steinkohlereviers gedenken der Opfer der schweren Grubenexplosion im Jahr 1921.
Der Bergbau hat Sachsen Wohlstand gebracht. Doch immer wieder gab es in der jahrhundertelangen Bergbaugeschichte auch dunkle Stunden. So wie vor 105 Jahren in Oelsnitz im Erzgebirge.
25.01.2026
1 min.
Einstündiger Stromausfall in Plauen am Sonntagnachmittag - das war der Grund
Die Straßenbahn stand wegen des Stromausfalls zwischen Stadtbad und Elsterbrücke still.
Zeitweise über 2300 Haushalte, vor allem in der Ostvorstadt und in Neundorf, waren ohne Strom. Der Netzbetreiber konnte gegen 16.45 Uhr Entwarnung geben.
Sabine Schott
23.01.2026
4 min.
57 Bergleute im Erzgebirge tot: Als die Tragödie im Friedens-Schacht ganz Sachsen erschütterte
 5 Bilder
Menschen, soweit das Auge reicht: Eine Szene während der Beisetzung der Opfer des Grubenunglücks von 1921 auf dem Oelsnitzer Friedhof.
Die Bergarbeitergemeinde Oelsnitz erlebte vor 105 Jahren eine Katastrophe, die bis heute prägt. Eine Schlagwetterexplosion im Friedens-Schacht führte zu einem der schwersten Grubenunglücke Sachsens. Am Sonnabend wird nicht nur der 57 Toten gedacht.
Michael Urbach
26.01.2026
5 min.
Worum es beim Nordsee-Gipfel geht
Die Nordsee soll zum "grünen Kraftwerk" Europas werden.
Im Wahlkampf hatte Merz Windräder noch als "hässlich" bezeichnet. Als Kanzler will er den Ausbau solcher Anlagen nun vorantreiben. Dazu hat er zu einem Gipfeltreffen nach Hamburg eingeladen.
Michael Fischer, Andreas Hoenig, Lukas Müller, Markus Klemm und Martin Fischer, dpa
Mehr Artikel