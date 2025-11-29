Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Die Hauptstraße 27 in Thalheim - hier aus DDR-Zeiten.
Die Hauptstraße 27 in Thalheim - hier aus DDR-Zeiten. Bild: Heimatkundlicher Verein
Der letzte Besitzer des Hauses: Karl-Heinz Einenkel hat für immer sein Heim aufgegeben.
Der letzte Besitzer des Hauses: Karl-Heinz Einenkel hat für immer sein Heim aufgegeben. Bild: Jan Oechsner
In dem Haus Hauptstraße 27 war auch eine HO für Schuhwaren drin - von 1957 bis 1967. Zum Grundstück gehört auch – anlässlich des 50-jährigen Armee-Dienstjubiläums von König Albert – die 1893 gepflanzte König-Albert-Eiche und die danebenstehende Litfaßsäule. Beide stehen außerhalb der Einfriedung.
In dem Haus Hauptstraße 27 war auch eine HO für Schuhwaren drin - von 1957 bis 1967. Zum Grundstück gehört auch – anlässlich des 50-jährigen Armee-Dienstjubiläums von König Albert – die 1893 gepflanzte König-Albert-Eiche und die danebenstehende Litfaßsäule. Beide stehen außerhalb der Einfriedung. Bild: Uwe Lindner
Stollberg
Abriss vom Schandfleck-Haus im Erzgebirge: Was sagen die Historiker?
Redakteur
Von Jan Oechsner
Bald wird die Abrissbirne das in Thalheim bekannte Haus beseitigen. Doch damit verschwindet auch ein Stück langer Geschichte. Was genau weiß der Heimatkundliche Verein?

Eigentlich ist die Adresse Hauptstraße 27 in Thalheim nichts besonderes: Doch das Gebäude atmet Geschichte, hier lebten und arbeiteten ein knappes Dutzend an Generationen – der letzte Besitzer zieht sich nun nach mehr als 50 Jahren aus dem Haus zurück: Karl-Heinz Einenkel. Während der 85-Jährige jüngst seine Geschichte erzählt hat, bleibt...
