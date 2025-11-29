Abriss vom Schandfleck-Haus im Erzgebirge: Was sagen die Historiker?

Bald wird die Abrissbirne das in Thalheim bekannte Haus beseitigen. Doch damit verschwindet auch ein Stück langer Geschichte. Was genau weiß der Heimatkundliche Verein?

Eigentlich ist die Adresse Hauptstraße 27 in Thalheim nichts besonderes: Doch das Gebäude atmet Geschichte, hier lebten und arbeiteten ein knappes Dutzend an Generationen – der letzte Besitzer zieht sich nun nach mehr als 50 Jahren aus dem Haus zurück: Karl-Heinz Einenkel. Während der 85-Jährige jüngst seine Geschichte erzählt hat, bleibt...