Nach etwa 250 Jahren: Schandfleck-Haus im Erzgebirge verschwindet für immer

Stollberg
Das alte Haus des Thalheimers Karl-Heinz Einenkel wurde zum optischen Ärgernis im Ort – nun ist es abgerissen. Der letzte Akt einer 250-jährigen Geschichte.
Das Schandfleck-Haus von Thalheim – mit etwa 250 Jahren eines der ältesten Gebäude im Ort – ist für immer aus dem Stadtbild getilgt. Die Abrissbagger an der Hauptstraße 27 haben dieser Tage ganze Arbeit geleistet. Ein gewisser Johann Gottlieb Hahn hatte 1769 die Genehmigung für den Hausbau erhalten.
