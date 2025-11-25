Schandfleck-Haus im Erzgebirge: 85-jähriger Thalheimer erzählt seine Geschichte - von Träumen, Tragik, Hoffnung

Das alte Haus von Karl-Heinz Einenkel wurde zum optischen Ärgernis in Thalheim - nun soll es bald weg. Doch was sagt der einstige Besitzer? Er erzählt seine Lebensgeschichte - voller Höhen und Tiefen.

Wenn die Abrissbirne kommt, wird er nicht dabei sein. „Diese Woche werde ich noch das eine oder andere mitnehmen. Und dann bin ich fort. Für immer.“ Gibt es keinen Blick zurück? „Nein. Es würde einfach zu sehr wehtun.“ Karl-Heinz Einenkel packt eine Verlängerungsschnur ein, zwei Handtücher, ein paar Andenken auch – etwa einen... Wenn die Abrissbirne kommt, wird er nicht dabei sein. „Diese Woche werde ich noch das eine oder andere mitnehmen. Und dann bin ich fort. Für immer.“ Gibt es keinen Blick zurück? „Nein. Es würde einfach zu sehr wehtun.“ Karl-Heinz Einenkel packt eine Verlängerungsschnur ein, zwei Handtücher, ein paar Andenken auch – etwa einen...