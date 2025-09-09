Afrika, Australien, Erzgebirge: Wie eine Weltenbummlerin zur Grundschulleiterin wird

Die 53-jährige Gesine Meyer leitet seit wenigen Tagen die Grundschule in Gornsdorf. Zuvor war sie in Afrika und Australien unterwegs. Wie kommt sie zur neuen Stelle? Welche Probleme will sie anpacken? Und wie tickt diese Frau eigentlich?

In der Klasse sitzen etwa 200 Jungen und Mädchen. Sie sprechen Suaheli, ein wenig Englisch auch. Die Schulbänke bieten kaum Platz - Schulter an Schulter pressen sich die Kinder mit den großen Augen hinter den schlichten Bänken aneinander. Wer hier Schönschreiben erwartet, ist womöglich völlig falsch.