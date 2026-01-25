Alkoholfahrt auf B169 bei Stollberg endet im Crash

Stollberg
Alkohol und dichtes Auffahren führen zu einem Unfall bei Stollberg. Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen.
Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters hat in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße 169 bei Stollberg einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr er an einer Unterführung nahe der Autobahn-Anschlussstelle Stollberg-West alkoholisiert mit 1,18 Promille auf einen VW-Transporter auf, dessen Fahrer (36) gebremst hatte....
