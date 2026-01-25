MENÜ
Nahe der Autobahn-Anschlussstelle Stollberg-West kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Unfall.
Nahe der Autobahn-Anschlussstelle Stollberg-West kam es in der Nacht zu Samstag zu einem Unfall. Bild: Harry Härtel
Stollberg
Alkoholfahrt auf B169 bei Stollberg endet im Crash
Redakteur
Von Michael Urbach
Alkohol und dichtes Auffahren führen zu einem Unfall bei Stollberg. Die Polizei ermittelt gegen einen 19-Jährigen.

Ein 19-jähriger Fahrer eines Mercedes-Transporters hat in der Nacht zu Samstag auf der Bundesstraße 169 bei Stollberg einen Unfall verursacht. Nach Angaben der Polizei fuhr er an einer Unterführung nahe der Autobahn-Anschlussstelle Stollberg-West alkoholisiert mit 1,18 Promille auf einen VW-Transporter auf, dessen Fahrer (36) gebremst hatte....
