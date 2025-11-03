Angriff in Citybahn im Erzgebirge: 32-Jähriger schlägt bei Kontrolle auf Mitarbeiter ein

Auf der Citybahn-Strecke zwischen Chemnitz und Aue hat ein 32-Jähriger auf zwei Männer eingeschlagen. Was zu dem Vorfall bei Zwönitz bekannt ist.

Zwei Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes sind in der Citybahn von Chemnitz nach Aue angegriffen worden. Wie die Bundespolizeiinspektion Chemnitz am Montag informierte, ereignete sich der Vorfall bereits am Samstag.