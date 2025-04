Anknattern im Erzgebirge: Gornsdorfer Zweiradtreffen bringt Garagenschätze zum Leuchten

Knapp 300 Mopeds und Motorräder waren am Samstag am Gornsdorfer Freibad zu bestaunen. Dazu gehörte auch so manches Exemplar, das sonst nie auf Straßen unterwegs ist.

Solche Tage sehnt Calvin Spornberger herbei. Wenn er so wie am Samstag in Gornsdorf seine 1977 gebaute Schwalbe vielen Moped- und Motorrad-Fans präsentieren kann – und das Ganze auch noch bei strahlend blauem Himmel – , dann geht dem Frankenberger das Herz auf. Sein Schmuckstück ist für den Straßenverkehr nämlich nicht zugelassen. „Ich... Solche Tage sehnt Calvin Spornberger herbei. Wenn er so wie am Samstag in Gornsdorf seine 1977 gebaute Schwalbe vielen Moped- und Motorrad-Fans präsentieren kann – und das Ganze auch noch bei strahlend blauem Himmel – , dann geht dem Frankenberger das Herz auf. Sein Schmuckstück ist für den Straßenverkehr nämlich nicht zugelassen. „Ich...