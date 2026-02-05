„Arschbacken zusammenkneifen und gemeinsam nach Lösung suchen“: Ein Dorf im Erzgebirge ringt um sein Zentrum

Die Zukunft des Mitteldorfer Dorfzentrums stand bei einer Einwohnerversammlung zur Debatte. OB Marcel Schmidt kündigte bei einem Bauprojekt eine Kehrtwende an – sie soll Positives bewirken.

Überraschend war sie angesetzt worden, die Einwohnerversammlung in Mitteldorf. Dass der Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft trotz kurzer Frist gut gefüllt war, hatte einen Grund: Das brennende – und einzige – Thema des Abends war die Sanierung und Zukunft der Turnhalle, die zugleich als Dorfzentrum dient.