MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Stollberg
  • |

  • „Arschbacken zusammenkneifen und gemeinsam nach Lösung suchen“: Ein Dorf im Erzgebirge ringt um sein Zentrum

Die Turnhalle Mitteldorf mit ihren Außenanlagen ist Dorfzentrum. Sie wird bald 100 Jahre alt – und erfordert in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen.
Die Turnhalle Mitteldorf mit ihren Außenanlagen ist Dorfzentrum. Sie wird bald 100 Jahre alt – und erfordert in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen. Bild: Georg Dostmann
Stollbergs OB Marcel Schmidt bekannte sich zum Erhalt der Turnhalle, forderte aber andere Prioritäten.
Stollbergs OB Marcel Schmidt bekannte sich zum Erhalt der Turnhalle, forderte aber andere Prioritäten. Bild: Michael Urbach
Auch das Außengelände wird genutzt, etwa für den Spielplatzabend.
Auch das Außengelände wird genutzt, etwa für den Spielplatzabend. Bild: Förderkreis
In der Turnhalle findet neben Sport auch Kulturelles statt, zuletzt ein Konzert der East Street Band.
In der Turnhalle findet neben Sport auch Kulturelles statt, zuletzt ein Konzert der East Street Band. Bild: Förderkreis
Die Einwohnerversammlung im Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft zog großes Interesse auf sich.
Die Einwohnerversammlung im Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft zog großes Interesse auf sich. Bild: Michael Urbach
Ortsvorsteher Norman Schirmer freute sich über das Bekenntnis der Stadt zum Erhalt der Turnhalle.
Ortsvorsteher Norman Schirmer freute sich über das Bekenntnis der Stadt zum Erhalt der Turnhalle. Bild: Michael Urbach
Die Turnhalle Mitteldorf mit ihren Außenanlagen ist Dorfzentrum. Sie wird bald 100 Jahre alt – und erfordert in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen.
Die Turnhalle Mitteldorf mit ihren Außenanlagen ist Dorfzentrum. Sie wird bald 100 Jahre alt – und erfordert in den kommenden Jahren erhebliche Investitionen. Bild: Georg Dostmann
Stollbergs OB Marcel Schmidt bekannte sich zum Erhalt der Turnhalle, forderte aber andere Prioritäten.
Stollbergs OB Marcel Schmidt bekannte sich zum Erhalt der Turnhalle, forderte aber andere Prioritäten. Bild: Michael Urbach
Auch das Außengelände wird genutzt, etwa für den Spielplatzabend.
Auch das Außengelände wird genutzt, etwa für den Spielplatzabend. Bild: Förderkreis
In der Turnhalle findet neben Sport auch Kulturelles statt, zuletzt ein Konzert der East Street Band.
In der Turnhalle findet neben Sport auch Kulturelles statt, zuletzt ein Konzert der East Street Band. Bild: Förderkreis
Die Einwohnerversammlung im Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft zog großes Interesse auf sich.
Die Einwohnerversammlung im Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft zog großes Interesse auf sich. Bild: Michael Urbach
Ortsvorsteher Norman Schirmer freute sich über das Bekenntnis der Stadt zum Erhalt der Turnhalle.
Ortsvorsteher Norman Schirmer freute sich über das Bekenntnis der Stadt zum Erhalt der Turnhalle. Bild: Michael Urbach
Stollberg
„Arschbacken zusammenkneifen und gemeinsam nach Lösung suchen“: Ein Dorf im Erzgebirge ringt um sein Zentrum
Redakteur
Von Michael Urbach
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Zukunft des Mitteldorfer Dorfzentrums stand bei einer Einwohnerversammlung zur Debatte. OB Marcel Schmidt kündigte bei einem Bauprojekt eine Kehrtwende an – sie soll Positives bewirken.

Überraschend war sie angesetzt worden, die Einwohnerversammlung in Mitteldorf. Dass der Saal der ehemaligen Agrargenossenschaft trotz kurzer Frist gut gefüllt war, hatte einen Grund: Das brennende – und einzige – Thema des Abends war die Sanierung und Zukunft der Turnhalle, die zugleich als Dorfzentrum dient.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
16.01.2026
1 min.
Ein Tribut an Bruce Springsteen: Restkarten für Konzert in Mitteldorf erhältlich
Die East Street Band spielte Songs von Bruce Springsteen – am Sonnabend in Mitteldorf .
Die East Street Band bringt Bruce Springsteens Hits diesen Sonnabend nach Mitteldorf. Ein Abend voller Musik erwartet die Besucher.
Michael Urbach
22:32 Uhr
2 min.
Saudi-Liga mit klarer Ansage an Superstar Ronaldo
Der Superstar soll unzufrieden sein - und bekommt nun eine Ansage von der Liga.
Der Superstar fehlte zuletzt. Über die Gründe wird bisher nur spekuliert. Am Tag von Cristiano Ronaldos 41. Geburtstag dürfte ein Statement der Liga den Portugiesen wenig freudig stimmen.
04.02.2026
4 min.
Hiobsbotschaft im Erzgebirge: Betreiber des neuen Erlebnisparks stellen Insolvenzantrag
In die neue Indoor-Erlebniswelt ist in den vergangenen Jahren eine Millionensumme geflossen.
Für eine Millionensumme ist in Markersbach der Glück-Auf-Erlebnispark entstanden, der erst im Dezember 2025 eröffnete. Nun hat die Betreiberfirma einen Antrag auf Eröffnung eines Insolvenzverfahrens gestellt. Was bedeutet das für den Spielepark?
Beate Kindt-Matuschek, Jürgen Freitag
21:45 Uhr
4 min.
Blitzeis legt Flughafen BER lahm - Massencrash auf A10
Am Flughafen BER starten und landen aktuell vorerst keine Maschinen mehr.
Am Flughafen BER dürfen keine Maschinen mehr starten oder landen. Auch Straßen und Autobahnen sind in Brandenburg und Berlin spiegelglatt. Eine Folge. Ein Massencrash.
12:45 Uhr
2 min.
Transporter im Teich: Polizei nennt Details zu Unfall in Seifersbach
Update
Im Rossauer Ortsteil Seifersbach ist ein Transporter in den Teich gerutscht.
Am Dienstagabend rutschte ein Transporter in Seifersbach in einen Dorfteich. Die Ursache war zunächst unklar, doch nun steht sie fest.
Dietmar Thomas, Erik-Frank Hoffmann
06.01.2026
4 min.
Nach Debatte um eigenes Schwimmbad: Stadt im Erzgebirge will 875.000 Euro in Dorfzentrum investieren
Die Turnhalle Mitteldorf ist denkmalgeschützt. Der nachträglich errichtete Sanitärtrakt soll erneuert und erweitert werden. Dafür will sich die Stadt Stollberg Fördermittel sichern.
Die Turnhalle Mitteldorf, die mehr als nur Sportstätte ist, wird gut genutzt. Jedoch ist sie in die Jahre gekommen. Deshalb will Stollberg investieren. Und hofft dabei auf Fördermittel aus einem Programm, um das es zuletzt eine heiße Diskussion gab.
Michael Urbach
Mehr Artikel