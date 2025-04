Auerbach: Hexenfeuer geht zwei Wochen vor Walpurgisnacht in Flammen auf

Ein Anwohner hat den Flammenschein bemerkt und die Feuerwehr informiert. Nun ermittelt die Polizei.

Zwei Wochen vor der Walpurgisnacht ist in der Nacht vom Montag zum Dienstag ein vorbereitetes Hexenfeuer im erzgebirgischen Auerbach in Flammen aufgegangen. Gegen 3.20 Uhr hatte ein Anwohner Flammenschein in der Nähe der Straße An der Ziegelei bemerkt und die Feuerwehr informiert. Deren Einsatzkräfte mussten mit schwerem Atemschutz agieren. Mit...