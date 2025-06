Aufmarsch der „Freien Sachsen“ – Zwönitzer wehren sich mit Gegenveranstaltung

Die „Freien Sachsen“ hatten am Samstag nach Zwönitz zu einer sogenannten „Protestveranstaltung“ geladen. Rund 200 Teilnehmer kamen. Doch auch Gegenprotest formierte sich.

In Zwönitz hat am Samstagnachmittag eine Veranstaltung der rechtsextremen Kleinstpartei „Freie Sachsen“ stattgefunden. Zu der Kundgebung mit anschließendem „Spaziergang“ - so genannt während der Kundgebung, der streckenweise mit lautem Getrommel begleitet wurde, hatten die Veranstalter im Vorfeld überregional etwa über Telegram...