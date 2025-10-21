Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Auftakt für sachsenweites Literaturforum in Stollberg: Autorin kehrt für Lesung in Heimat zurück

Diana Feuerbach liest aus dem Buch „Carbon - Ein Lied von Donezk“, das sie übersetzt hat.
Diana Feuerbach liest aus dem Buch „Carbon - Ein Lied von Donezk“, das sie übersetzt hat. Bild: André März
Diana Feuerbach liest aus dem Buch „Carbon - Ein Lied von Donezk“, das sie übersetzt hat.
Diana Feuerbach liest aus dem Buch „Carbon - Ein Lied von Donezk“, das sie übersetzt hat. Bild: André März
Stollberg
Auftakt für sachsenweites Literaturforum in Stollberg: Autorin kehrt für Lesung in Heimat zurück
Von Michael Urbach, André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Literaturforum umfasst 65 Lesungen in ganz Sachsen - Stollberg hat den Auftakt der Reihe erlebt. Autorin Diana Feuerbach ist schon bald wieder in ihrer Heimat zu Gast.

Beim Auftakt für das 13. Literaturforum Bibliothek am Montag in Stollberg sind der Chemnitzer Hans Brinkmann sowie die aus Stollberg stammende Autorin Diana Feuerbach zu Gast gewesen. „Es war schön, kurzweilig und interessant“, sagt Bibliotheksleiterin Sarah Ullmann. Es sei eine Ehre, den Auftakt der sachsenweiten Veranstaltungsreihe...
