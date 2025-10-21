Auftakt für sachsenweites Literaturforum in Stollberg: Autorin kehrt für Lesung in Heimat zurück

Stollberg
Das Literaturforum umfasst 65 Lesungen in ganz Sachsen - Stollberg hat den Auftakt der Reihe erlebt. Autorin Diana Feuerbach ist schon bald wieder in ihrer Heimat zu Gast.
Beim Auftakt für das 13. Literaturforum Bibliothek am Montag in Stollberg sind der Chemnitzer Hans Brinkmann sowie die aus Stollberg stammende Autorin Diana Feuerbach zu Gast gewesen. „Es war schön, kurzweilig und interessant“, sagt Bibliotheksleiterin Sarah Ullmann. Es sei eine Ehre, den Auftakt der sachsenweiten Veranstaltungsreihe...
