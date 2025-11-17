Auftritt von Teresa Weißbach im Erzgebirge: Erzgebirgskrimi-Star zeigt sich von ganz anderer Seite

In viele bekannte Gesichter schaute Teresa Weißbach am Sonntag in Stollberg. Die Schauspielerin zeigte bei einer Premieren-Lesung eine ganz andere Seite von sich. Doch was sagen alte Wegbegleiter und Fans?

Aus dem Erzgebirgskrimi kennt man Teresa Weißbach in der Rolle der Försterin Saskia Bergelt. Eine ganze andere Seite der aus Stollberg stammenden Schauspielerin war am Sonntag bei einer Lesung im Bürgergarten zu erleben.