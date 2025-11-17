Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Auftritt von Teresa Weißbach im Erzgebirge: Erzgebirgskrimi-Star zeigt sich von ganz anderer Seite

Cathleen Herold und Robby Safferthal aus Werdau sind Fans von Teresa Weißbach (Mitte).
Cathleen Herold und Robby Safferthal aus Werdau sind Fans von Teresa Weißbach (Mitte). Bild: Ralf Wendland
Freuen sich über die gelungene Premiere (v. l.): Lora Kostina, Teresa Weißbach und Diana Feuerbach.
Freuen sich über die gelungene Premiere (v. l.): Lora Kostina, Teresa Weißbach und Diana Feuerbach. Bild: Ralf Wendland
Elona Kramer (l.) freut sich, Teresa Weißbach in Stollberg wiederzusehen.
Elona Kramer (l.) freut sich, Teresa Weißbach in Stollberg wiederzusehen. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
Auftritt von Teresa Weißbach im Erzgebirge: Erzgebirgskrimi-Star zeigt sich von ganz anderer Seite
Von Ralf Wendland
In viele bekannte Gesichter schaute Teresa Weißbach am Sonntag in Stollberg. Die Schauspielerin zeigte bei einer Premieren-Lesung eine ganz andere Seite von sich. Doch was sagen alte Wegbegleiter und Fans?

Aus dem Erzgebirgskrimi kennt man Teresa Weißbach in der Rolle der Försterin Saskia Bergelt. Eine ganze andere Seite der aus Stollberg stammenden Schauspielerin war am Sonntag bei einer Lesung im Bürgergarten zu erleben.
