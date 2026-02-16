Ausstellung im Erzgebirge zeigt Arbeiten von vier Ausnahmekünstlern

Stollberg
In der Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz treffen bei der Ausstellung „Wegzeichen 26“ die Stile von vier Ausnahmekünstlern aufeinander – und sorgen für eine bunte Mischung.
Wenn die Natur sich auf die Leinwand überträgt, sind wahre Künstler am Werk. In der Galerie im Heinrich-Hartmann-Haus in Oelsnitz verschmelzen derzeit Kunst und Natur zu einer beeindruckenden Einheit.
