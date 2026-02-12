Auswandern in die Arktis: Wie eine Erzgebirgerin den Winter in der Dunkelheit erlebt

Die Arktis ist auf weltpolitischer Bühne ein umkämpfter Raum. Einheimische stellt indes der Klimawandel und Kreuzfahrtschiff-Tourismus vor Herausforderungen. Unsere Autorin wanderte vom Erzgebirge nach Norwegen aus und erhielt neue Perspektiven.

Es fühlt sich unwirklich an: Ich stehe am nördlichsten Rand der Welt, nahe Longyearbyen auf Spitzbergen. Die Norweger nennen ihre Inselgruppe Svalbard. Der Blick auf meine Uhr sagt, dass es mitten am Nachmittag ist. Über mir wirbelt in absoluter Dunkelheit die Aurora borealis in einem tiefen Grün mit einem Hauch Violett. Es ist so still, dass... Es fühlt sich unwirklich an: Ich stehe am nördlichsten Rand der Welt, nahe Longyearbyen auf Spitzbergen. Die Norweger nennen ihre Inselgruppe Svalbard. Der Blick auf meine Uhr sagt, dass es mitten am Nachmittag ist. Über mir wirbelt in absoluter Dunkelheit die Aurora borealis in einem tiefen Grün mit einem Hauch Violett. Es ist so still, dass...