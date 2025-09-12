Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Wagen landete bei Erlbach-Kirchberg gekippt an einem Baum.
Der Wagen landete bei Erlbach-Kirchberg gekippt an einem Baum. Bild: André März
Stollberg
Autofahrer bei Unfall in Erlbach-Kirchberg verletzt
Von André März
Rettungskräfte mussten am Freitag nach Erlbach-Kirchberg ausrücken. Ein Auto war gegen einen Baum geprallt.

Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei sind am Freitag gegen 11.15 Uhr nach Erlbach-Kirchberg gerufen worden. Der Fahrer (34) eines MG war auf der Äußeren Kirchberger Straße unterwegs. Aus noch ungeklärter Ursache war er mit seinem Wagen ausgangs einer Rechtskurve von der Fahrbahn abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Dann kippte der Wagen...
