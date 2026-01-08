MENÜ
Der Peugeot-Fahrer musste „blasen“. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht der Polizei.
Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Der Peugeot-Fahrer musste „blasen“. Das Ergebnis bestätigte den Verdacht der Polizei.
Bild: Symbolfoto: Uwe Anspach/dpa
Stollberg
Autofahrer im Erzgebirge mit 1,42 Promille gestoppt: Führerschein weg
Redakteur
Von Holk Dohle
Die Polizei in Gornsdorf nahm am Abend eine Kontrolle vor. Ein Peugeot-Fahrer fiel dabei besonders auf.

Ein Autofahrer ist am Mittwochabend in Gornsdorf bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen. Das teilte die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag mit. Die Polizei kontrollierte den Peugeot gegen 20 Uhr in der Sonnenstraße. Dabei stellten die Beamten Alkoholgeruch beim Fahrer fest, berichtete ein Polizeisprecher. Der Peugeot-Fahrer wurde daraufhin...
07.01.2026
3 min.
„Wir haben es geschafft!“ – Friseurin aus dem Erzgebirge wehrt sich erfolgreich gegen Rückforderung von Coronahilfen
Friseurin Mandy Herrmann aus Bad Schlema sollte Coronahilfen zurückzahlen. Dagegen hat sie sich nun erfolgreich gewehrt.
Seit April hat Mandy Herrmann zusammen mit anderen darum gekämpft, dass sie eine staatliche Unterstützung aus der Pandemiezeit nicht zurückzahlen müssen. Mit Erfolg. Doch dafür war Durchhaltevermögen gefragt.
Irmela Hennig
16:25 Uhr
1 min.
E-Bike und Schuhe aus Kellern in Bad Elster gestohlen
In Bad Elster wurde in mehrere Keller eingebrochen.
Diebe drangen in zwei Wohnhäuser ein. Was dazu bekannt ist.
Lutz Kirchner
14:54 Uhr
1 min.
Alkoholfahrt endet auf Autobahn-Parkplatz im Erzgebirge
Der Fahrer wurde auf einem Parkplatz an der Anschlussstelle Stollberg-West einem Alkoholtest unterzogen.
Ein Fahrer eines VW-Kleinbusses ist auf der A 72 bei Niederdorf angehalten worden. Wie ein Test ergab, stand der 39-Jährige unter Alkoholeinfluss.
Holk Dohle
05.12.2025
1 min.
In Schlangenlinien unterwegs: Polizei stoppt alkoholisierten Transporter-Fahrer
Die Kontrolle eines Transporter-Fahrers in Hilbersdorf brachte einige Überraschungen.
Bei der Kontrolle eines auffälligen VW-Transporters in Hilbersdorf bestätigte sich die Vermutung der Polizei. Ein Atemalkoholtest beim Fahrer (53) ergab einen Wert von 2,76 Promille. Das war aber noch nicht alles.
Holk Dohle
07.01.2026
4 min.
Starker Strom: AC/DC-Gitarrist Angus Young ist nun im Erzgebirge zu haben
Eigentlich ist Roy Fankhänel Gitarrenbauer. Doch mit großer Leidenschaft entwirft er auch Holzkunstfiguren. In Seiffen gehen seine Entwürfe bereits in Serie.
Die Genossenschaft Seiffener Volkskunst widmet dem Gitarristen der legendären Hardrocker AC/DC eine eigene Figur. Damit wird eine neue Serie fortgesetzt. Doch wer ist der kreative Kopf dahinter?
Joseph Wenzel
16:20 Uhr
1 min.
Einbruch im Erzgebirge: Unbekannte plündern Zigarettenautomat und hinterlassen hohen Sachschaden
Der oder die Einbrecher hebelten eine Tür auf.
In einem Gewerbeobjekt im Wolkensteiner Ortsteil Heinzebank entwendeten Einbrecher Bargeld sowie Tabakwaren im Wert von mehreren Tausend Euro.
Holk Dohle
