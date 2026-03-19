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Der 87-jährige Fahrer eines Hyundai übersah offenbar einen Linienbus.
Der 87-jährige Fahrer eines Hyundai übersah offenbar einen Linienbus. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Der 87-jährige Fahrer eines Hyundai übersah offenbar einen Linienbus.
Der 87-jährige Fahrer eines Hyundai übersah offenbar einen Linienbus. Symbolfoto: Patrick Seeger/dpa
Stollberg
Autofahrer nach Kollision mit Bus im Erzgebirge schwer verletzt
Redakteur
Von Holk Dohle
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Auf einer Kreuzung in Stollberg missachtet ein Hyundai-Fahrer die Vorfahrt und stößt mit einem Linienbus zusammen. Der Sachschaden ist enorm.

Ein schwer verletzter Autofahrer und Sachschaden im fünfstelligen Bereich sind die Bilanz eines Unfalls am Mittwochvormittag auf der Kreuzung Erich-Weinert-Straße und Hohensteiner Straße in Stollberg. Laut Polizei war der 87-jährige Fahrer eines Hyundai gegen 10.30 Uhr auf der Erich-Weinert-Straße unterwegs. An der Kreuzung mit der...
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