Erzgebirge: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus

Nach einem folgenschweren Unfall vergangene Woche in Stollberg verstarb ein 87-jähriger Autofahrer im Krankenhaus.

Der 87-jähriger Hyundai-Fahrer, der vergangene Woche bei einem Unfall in Stollberg schwere Verletzungen erlitten hatte, ist in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.