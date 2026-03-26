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Der Unfall hatte sich am 18. März in Stollberg ereignet.
Der Unfall hatte sich am 18. März in Stollberg ereignet. Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Der Unfall hatte sich am 18. März in Stollberg ereignet.
Der Unfall hatte sich am 18. März in Stollberg ereignet. Symbolfoto: Heiko Küverling - stock.adobe.com
Stollberg
Erzgebirge: Autofahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Linienbus
Redakteur
Von Holk Dohle
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Nach einem folgenschweren Unfall vergangene Woche in Stollberg verstarb ein 87-jähriger Autofahrer im Krankenhaus.

Der 87-jähriger Hyundai-Fahrer, der vergangene Woche bei einem Unfall in Stollberg schwere Verletzungen erlitten hatte, ist in einem Krankenhaus verstorben. Das teilte ein Sprecher der Polizeidirektion am Donnerstag in einer Pressemeldung mit.
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