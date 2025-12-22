Baustelle im Paletti-Park in Lugau: Einkaufscenter erweitert Fläche für Discounter

Der Betreiber des Einkaufscenters investiert 450.000 Euro, ein etablierter Mieter erhält mehr Fläche und bleibt langfristig. Kunden müssen sich zunächst auf eine mehrmonatige Schließzeit des Tedi-Marktes einstellen.

Jens Haubold steht an der Baustelle am Ende des Paletti-Parks, die dunkle Jacke geöffnet, vom blauen Himmel blitzt die Sonne. „Wir sind ganz froh über die Witterungsverhältnisse“, sagt der Geschäftsführer des Lugauer Einkaufscenters. Zwar wäre Kälte besser für manchen Händler, der Winterbekleidung an die Kundschaft bringen möchte.... Jens Haubold steht an der Baustelle am Ende des Paletti-Parks, die dunkle Jacke geöffnet, vom blauen Himmel blitzt die Sonne. „Wir sind ganz froh über die Witterungsverhältnisse“, sagt der Geschäftsführer des Lugauer Einkaufscenters. Zwar wäre Kälte besser für manchen Händler, der Winterbekleidung an die Kundschaft bringen möchte....