Bei Lugau: Neuer Fuß- und Radweg soll Lücke an der Bundesstraße schließen

An der B 180 zwischen Lugau und Gersdorf ist ein neuer Fuß- und Radweg vorgesehen – ein Lückenschluss, der die Sicherheit aller Verkehrsteilnehmer erhöhen soll.

Radfahrer zwischen Lugau und Gersdorf sollen künftig sicherer unterwegs sein. Die „LISt Gesellschaft für Verkehrswesen und ingenieurtechnische Dienstleistungen" hat der Gemeinde Lugau am Donnerstag Pläne für einen neuen Geh- und Radweg entlang der B 180 vorgestellt, wie das „Landesamtes für Straßenbau und Verkehr" als Auftraggeber...