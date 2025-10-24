Bekanntes Geschäft am Stollberger Markt schließt nach Jahrzehnten

Das Spiel- und Kreativhaus am Hauptmarkt schließt bald. Das Unternehmen will sich auf zwei andere Geschäftszweige konzentrieren. Ein spezielles Angebot in Stollberg soll aber erhalten bleiben.

Schaufenster und ein Ladengeschäft voller Spiel- und Bastelsachen: Das Spiel- und Kreativhaus am Stollberger Markt gehört für viele fest zum Stadtbild. Doch bald schließt das Geschäft, das direkt neben dem Durchgang zum Simmel-Gelände liegt, für immer seine Türen. „Nach über 35 Jahren Unternehmensgeschichte und mehr als 25 Jahren...