Die „Walderholung“ in Hohndorf liegt idyllisch im Grünen.
Die „Walderholung“ in Hohndorf liegt idyllisch im Grünen. Bild: Cristina Zehrfeld/Archiv
Stollberg
Bekanntes Landhotel mit Gaststätte im Erzgebirge wird wiedereröffnet
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Freitag wird die „Walderholung“ in Hohndorf neu eröffnet. Arben Mislimi, ehemaliger Wirt einer Pizzeria, übernimmt das Ruder. Welche Küche erwartet die Gäste?

Für die seit längerer Zeit geschlossene „Walderholung“ in Hohndorf beginnt am Freitag ein neues Kapitel. Künftiger Betreiber des Hotels mit angeschlossener Gaststätte ist der 34-jährige Arben Mislimi.
05.09.2025
2 min.
Chemnitz: Wichtige Verbindung zur A 72 für eine Woche dicht
Die Kalkstraße wird wegen letzter Prüfarbeiten an der Brücke gesperrt.
Die Kalkstraße ist von Montag bis Freitag voll gesperrt. Der Grund sind Prüfungen an der Brücke des Premiumradwegs und eine Fahrbahnsanierung.
Erik Anke
05.09.2025
2 min.
„Habe einfach richtig Scheiße gebaut“: Betriebsratschef von VW Sachsen tritt zurück
Leitet seit gut zweieinhalb Jahren die Arbeitnehmervertretung bei VW Sachsen: Uwe Kunstmann.
Uwe Kunstmann legt seine Ämter bei VW Sachsen und im Werk in Zwickau nieder. In einem Brief an die Belegschaft spricht er von schweren persönlichen Fehlern. Dazu ermittelt auch die Polizei.
Jan-Dirk Franke
17:40 Uhr
4 min.
"Toller Moment": Verstappens Coup in der Ferrari-Heimat
Er hat es wieder mal allen gezeigt.
Der Weltmeister zeigt all seine Klasse. Max Verstappen rast auf die Pole in Italien. Damit war nicht zu rechnen. Die Aussichten fürs Rennen: Im Red-Bull-Lager herrscht Zuversicht.
Jens Marx, dpa
17:47 Uhr
2 min.
Hunderte bei Christopher Street Day in Freiberg und Zittau
Unter dem Motto "Vielfalt verteidigen! Glitzer gegen Hass!" haben rund 500 Menschen in Freiberg den zweiten Christopher Street Day der Stadt gefeiert.
Beim CSD in Freiberg feierten rund 500 Menschen. Eine Gegendemo hatte 90 Teilnehmer. Die Polizei leitete Ermittlungen wegen verfassungswidriger Kennzeichen ein. In Zittau feierten rund 460 Menschen.
06.09.2025
4 min.
So ist die vielleicht bekannteste Thüringer Bratwurst ins Erzgebirge gekommen
Jurek Thiele hat die Thüringer Rostbratwurst aus Magdala nach Hohndorf geholt. Er lernte den Imbiss mit Kultstatus in Thüringen während seiner Zeit als Lkw-Fahrer kennen.
In Hohndorf, direkt an der Bundesstraße 174, wirbt „Jurek‘s Imbiss“ mit Thüringer Bratwurst aus Magdala. Seine Gäste freut das. Wie das mit der Vergangenheit des Imbissbetreibers zusammenhängt.
Caspar Leder
01.09.2025
1 min.
Erzgebirge: Unbekanntes Fahrzeug beschädigt geparktes Auto
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Hohndorf.
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Hohndorf. Was ist passiert?
Babette Zaumseil
Mehr Artikel