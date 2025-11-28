Bergparade, Bratwurstpreis, Sicherheit: Was Besucher zum Weihnachtsmarkt in Oelsnitz wissen müssen

Bereits am Freitag beginnt der diesjährige Oelsnitzer Weihnachtsmarkt. „Freie Presse“ beleuchtet die wichtigsten Fragen.

Oelsnitz steht ein ereignisreiches Wochenende bevor. Nicht nur die neue Kunsthalle an der Kohlewelt wird eröffnet, sondern die Stadt im Erzgebirge stimmt sich auf die Adventszeit ein – erstmals mit einem Weihnachtsmarkt über drei Tage.