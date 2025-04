Betrugsmasche im Erzgebirge: Falscher Microsoft-Mitarbeiter stiehlt 4500 Euro

Eine Frau hatte einen Fernzugriff auf ihren Rechner erlaubt. Die Polizei warnt eindringlich vor der Weitergabe persönlicher Daten.

Ein Betrüger hat eine Frau in Oelsnitz um rund 4500 Euro „erleichtert“. Das ist nach Angaben der Polizei passiert: Als die 58-Jährige ihren Laptop in Betrieb nahm, erschien auf diesem eine Warnmeldung, wonach der Laptop von Viren befallen sein soll. Die Frau rief eine auf dem Laptop angezeigte Nummer in der Annahme an, Hilfe von einem...