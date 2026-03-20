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Die Frau vertraute einem vermeintlichen Bankberater, dessen Telefonnummer der ihrer Bank entsprach.
Die Frau vertraute einem vermeintlichen Bankberater, dessen Telefonnummer der ihrer Bank entsprach. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Die Frau vertraute einem vermeintlichen Bankberater, dessen Telefonnummer der ihrer Bank entsprach.
Die Frau vertraute einem vermeintlichen Bankberater, dessen Telefonnummer der ihrer Bank entsprach. Symbolfoto: Julian Stratenschulte/dpa
Aue
Falscher Bankmitarbeiter betrügt Frau (71) aus dem Erzgebirge um fast 90.000 Euro
Redakteur
Von Holk Dohle
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Eine betrügerische E-Mail kostete eine Seniorin aus Aue-Bad Schlema ein Vermögen. Die Frau hat einem angeblichen Bankberater den Fernzugriff auf ihren Laptop erlaubt. Die Polizei mahnt zur Wachsamkeit.

Eine 71-jährige Frau aus Aue-Bad Schlema ist von einem falschen Bankmitarbeiter um fast 90.000 Euro betrogen worden. Am Dienstag hat die Frau die Polizei informiert, nachdem sie den Geldverlust festgestellt hatte.
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