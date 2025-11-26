Bis zu 30 Flaschen Bier am Tag: Erzgebirger verprügelt Freundin mehrfach – und umgeht dennoch das Gefängnis

Würgen, Bedrohen, Kopf gegen die Wand schlagen: Ein heute 30-Jähriger war wegen häuslicher Gewalt zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt – doch nun bleibt er doch auf freiem Fuß. Warum?

Der Richter fragt: „Wie kam es zu dieser schlimmen Eskalation?“ Der Angeklagte: „Ich weiß es nicht mehr. An allem ist der Alkohol schuld.“ Und dann sagt er noch: „Ich habe eigentlich jeden Tag nach der Frühschicht bis zum späten Abend anderthalb Kästen Bier getrunken. Auch mal Schnaps.“. An jenem Abend, vier Tage nach Silvester... Der Richter fragt: „Wie kam es zu dieser schlimmen Eskalation?“ Der Angeklagte: „Ich weiß es nicht mehr. An allem ist der Alkohol schuld.“ Und dann sagt er noch: „Ich habe eigentlich jeden Tag nach der Frühschicht bis zum späten Abend anderthalb Kästen Bier getrunken. Auch mal Schnaps.“. An jenem Abend, vier Tage nach Silvester...