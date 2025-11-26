Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Bis zu 30 Flaschen Bier am Tag: Erzgebirger verprügelt Freundin mehrfach – und umgeht dennoch das Gefängnis

Am Landgericht wurde jetzt einem bereits zu einer Haftstrafe verurteilter Mann eine Bewährung zugesprochen.
Am Landgericht wurde jetzt einem bereits zu einer Haftstrafe verurteilter Mann eine Bewährung zugesprochen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Tatort Busbahnhof in Stollberg: Im Januar 2024 soll hier der Angeklagte seine Freundin erneut bedroht und gewürgt haben.
Tatort Busbahnhof in Stollberg: Im Januar 2024 soll hier der Angeklagte seine Freundin erneut bedroht und gewürgt haben. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Hier wurde der Fall erneut verhandelt: Landgericht Chemnitz.
Hier wurde der Fall erneut verhandelt: Landgericht Chemnitz. Bild: Michael Urbach
Am Landgericht wurde jetzt einem bereits zu einer Haftstrafe verurteilter Mann eine Bewährung zugesprochen.
Am Landgericht wurde jetzt einem bereits zu einer Haftstrafe verurteilter Mann eine Bewährung zugesprochen. Bild: Fabian Sommer/dpa
Tatort Busbahnhof in Stollberg: Im Januar 2024 soll hier der Angeklagte seine Freundin erneut bedroht und gewürgt haben.
Tatort Busbahnhof in Stollberg: Im Januar 2024 soll hier der Angeklagte seine Freundin erneut bedroht und gewürgt haben. Bild: Georg Ulrich Dostmann
Hier wurde der Fall erneut verhandelt: Landgericht Chemnitz.
Hier wurde der Fall erneut verhandelt: Landgericht Chemnitz. Bild: Michael Urbach
Stollberg
Bis zu 30 Flaschen Bier am Tag: Erzgebirger verprügelt Freundin mehrfach – und umgeht dennoch das Gefängnis
Redakteur
Von Jan Oechsner
Würgen, Bedrohen, Kopf gegen die Wand schlagen: Ein heute 30-Jähriger war wegen häuslicher Gewalt zu einem Jahr und sechs Monaten Haft verurteilt – doch nun bleibt er doch auf freiem Fuß. Warum?

Der Richter fragt: „Wie kam es zu dieser schlimmen Eskalation?“ Der Angeklagte: „Ich weiß es nicht mehr. An allem ist der Alkohol schuld.“ Und dann sagt er noch: „Ich habe eigentlich jeden Tag nach der Frühschicht bis zum späten Abend anderthalb Kästen Bier getrunken. Auch mal Schnaps.“. An jenem Abend, vier Tage nach Silvester...
