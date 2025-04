Böhmische Knödel, Lebersoße und Co.: Tschechisches Bistro eröffnet im Erzgebirge

Ab sofort gibt es in Niederwürschnitz traditionelle tschechische Küche. In einem ehemaligen Bistro, in dem einmal Burger und Gyros angeboten wurden, wird etwa Kozel-Bier ausgeschenkt.

In Niederwürschitz eröffnet eine tschechische „Buffetstube“. So jedenfalls nennen die künftigen Betreiber ihr Bistro und versprechen tschechische Küche und mehr. In Niederwürschitz eröffnet eine tschechische „Buffetstube“. So jedenfalls nennen die künftigen Betreiber ihr Bistro und versprechen tschechische Küche und mehr.