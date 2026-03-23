MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Im Imbiss in Niederwürschnitz gibt es ab sofort wieder Speisen und Getränke.
Im Imbiss in Niederwürschnitz gibt es ab sofort wieder Speisen und Getränke. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Im Imbiss in Niederwürschnitz gibt es ab sofort wieder Speisen und Getränke.
Im Imbiss in Niederwürschnitz gibt es ab sofort wieder Speisen und Getränke. Foto: Ramona Schwabe/Archiv
Stollberg
Nach Schließzeit: Tschechisches Bistro im Erzgebirge kehrt zurück
Redakteur
Von Katrin Hofmann
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mehrere Monate waren die Türen der tschechischen Buffetstube – ein Lokal, zu verorten zwischen Imbiss und Restaurant – „U Kristynky“ in Niederwürschnitz verschlossen. Jetzt geht es weiter.

Die Gerüchteküche brodelte. Das tschechische Bistro „U Kristynky“, das mit großer Resonanz im Frühjahr 2025 gestartet war, lag über den Winter verwaist an der Chemnitzer Straße in Niederwürschnitz. Mancher stellte sich die Frage, ob es für immer schließen würde.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
23.03.2026
4 min.
Wegen fehlender Beschilderung: Fahrschüler in Plauen durch die Prüfung gefallen
Michael Marscheider ist seit 42 Jahren Fahrlehrer in Plauen. Er bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an mehreren Stellen in der Stadt.
Ein Fahrlehrer bemängelt die fehlerhafte Verkehrsführung an zwei Stellen in der Stadt. Fahrschüler bestanden deshalb die Prüfung nicht. Wie reagiert das Rathaus darauf?
Swen Uhlig
24.03.2026
3 min.
Studie: Neue KI-Programme bei Kindern verbreitet
Die Social-Media-Nutzung bei Kindern und Jugendlichen bleibt laut einer Studie hoch. (Archivbild)
Dass viele Jungen und Mädchen lange am Smartphone hängen, wird schon seit längerem beobachtet. Nun kommen dabei Textanwendungen dazu, mit denen man sich quasi unterhalten kann. Hat das schon Folgen?
27.02.2026
3 min.
Festplatz soll Freizeit-Oase werden: 290.000 Euro für Freifläche im Erzgebirge
Auf dieser Wiese soll ein Spiel- und Ruhebereich entstehen.
Der Niederwürschnitzer Festplatz am Radweg Karlsroute soll radikal umgestaltet werden. Ein Freizeitbereich unter dem Motto „Spielen und Chillen unter Weiden“ ist geplant. Und das ist nicht alles.
Katrin Hofmann
24.03.2026
4 min.
Wie erfolgreich ist der TikTok-Shop?
Der TikTok-Shop wird nicht nur von Jüngeren genutzt.
Vor einem Jahr startete der deutsche TikTok-Shop - mit dem Anspruch, den Onlinehandel zu verändern. Wie viel davon ist nach einem Jahr Realität?
Christian Rothenberg, dpa
19.03.2026
1 min.
Bundesstraße im Erzgebirge wird monatelang gesperrt
Es stehen Bauarbeiten in Niederwürschnitz an.
Ab Montag steht auf einem Abschnitt der B 180 in Niederwürschnitz eine Vollsperrung an, die voraussichtlich eine ganze Weile dauert.
Katrin Hofmann
23.03.2026
2 min.
Sachsen aufgepasst: Schnee, Sturm und glatte Straßen ab Mittwoch
Autofahrer müssen bald wieder mit glatten Straßen rechnen.
Sonne, milde Temperaturen: In Sachsen herrscht Frühlingswetter. Noch. Schon zur Wochenmitte ändert sich das gründlich.
Patrick Hyslop
Mehr Artikel