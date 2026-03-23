Nach Schließzeit: Tschechisches Bistro im Erzgebirge kehrt zurück

Mehrere Monate waren die Türen der tschechischen Buffetstube – ein Lokal, zu verorten zwischen Imbiss und Restaurant – „U Kristynky“ in Niederwürschnitz verschlossen. Jetzt geht es weiter.

Die Gerüchteküche brodelte. Das tschechische Bistro „U Kristynky“, das mit großer Resonanz im Frühjahr 2025 gestartet war, lag über den Winter verwaist an der Chemnitzer Straße in Niederwürschnitz. Mancher stellte sich die Frage, ob es für immer schließen würde. Die Gerüchteküche brodelte. Das tschechische Bistro „U Kristynky“, das mit großer Resonanz im Frühjahr 2025 gestartet war, lag über den Winter verwaist an der Chemnitzer Straße in Niederwürschnitz. Mancher stellte sich die Frage, ob es für immer schließen würde.