Bürgerdialog nach der Party: Wie ein Dorf im Erzgebirge die eigene Festwoche kritisch hinterfragt

Stollberg
Im Rathaus von Gornsdorf haben Gemeinde, Räte und Einwohner diskutiert: Was lief gut bei der jüngsten Festwoche - und was nicht? Die Analyse ist bemerkenswert: Kann das Dorf noch mit sich feiern?
Eine ältere Frau brachte es auf den Punkt: „Ja, es gibt zwei Lager in unserem Dorf. Und jetzt müssen alle einen Schritt zurücktreten, durchatmen und dann aufeinander zugehen. Nur so funktioniert es künftig.“ Da gab es Applaus - und einer rief: „Schönes Schlusswort.“ Das war kurz nach 18 Uhr, vergangenen Freitagabend im Gornsdorfer...
