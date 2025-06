Bundesstraße im Erzgebirge wird wieder geöffnet - wichtige Straße dicht

Autofahrer müssen sich kommende Woche einmal mehr umstellen. In Lugau kommt eine Sperrung hinzu. Dafür wird die B 180 wieder geöffnet.

Eine neue Straßensperrung, aber auch das Ende einer Baustelle kommt auf Autofahrer in Lugau zu. Ab Montag wird die Flockenstraße in Höhe August-Bebel-Straße aufgrund des Breitbandausbaus voll gesperrt, was bis voraussichtlich 14. Juli gilt. Zudem bleibt die Flockenstraße bis 25. Juli im Bereich der Südstraße dicht, weil der Kohlebahnradweg...