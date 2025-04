Bunt, laut, schrill und synchron: Gardetänzer aus dem gesamten Erzgebirge zeigen ihr Können

Aschermittwoch ist schon längst vorbei und die Rathausschlüssel sind wieder in den Händen der Bürgermeister. Dennoch war Stollberg am Wochenende fest in der Hand der Faschingsvereine.

Es war ein großes Gewusel am Samstag im Bürgergarten in Stollberg. Viele Mädchen und junge Frauen liefen manchmal mehr, manchmal weniger aufgeregt durch die Gänge des Veranstaltungshauses. Hier und da wurden Kleider und Röcke zurecht gezogen, vor der Tür bekamen kleine Harlekine rote Haare gesprüht. Ein Wimmelbild, wie es im Buche steht.