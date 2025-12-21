„Damit hätte ich nicht gerechnet“: Zwönitzer küren ihre Stollenkönigin

Kurz vor Weihachten geht’s in Zwönitz um Stollen. Bei der öffentlichen Verkostung standen 22 Stollen zur Wahl. Die meisten Stimmen erhielt einer aus Crottendorf.

Ein guter Stollen ist wie ein Kunstwerk: Er braucht Zeit, Hingabe und das perfekte Maß an Tradition. In Zwönitz steht das beliebte Weihnachtsgebäck immer kurz vorm Fest im Fokus – gibt es eine Stollenverkostung. Und nach dem Auszählen der Stimmen wird der Stollenkönig gekürt, so auch am Sonntag.