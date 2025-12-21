MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Anja Melzer hat den Stollenwettbewerb gewonnen und wurde zur Stollenkönigin gekürt.
Anja Melzer hat den Stollenwettbewerb gewonnen und wurde zur Stollenkönigin gekürt. Bild: Ralf Wendland
Bei der Stollenverkostung standen 22 Stollen zur Wahl.
Bei der Stollenverkostung standen 22 Stollen zur Wahl. Bild: Ralf Wendland
Heidi Müller aus Zwönitz und ihre Tochter Johanna haben auch gekostet.
Heidi Müller aus Zwönitz und ihre Tochter Johanna haben auch gekostet. Bild: Ralf Wendland
Anja Melzer hat den Stollenwettbewerb gewonnen und wurde zur Stollenkönigin gekürt.
Anja Melzer hat den Stollenwettbewerb gewonnen und wurde zur Stollenkönigin gekürt. Bild: Ralf Wendland
Bei der Stollenverkostung standen 22 Stollen zur Wahl.
Bei der Stollenverkostung standen 22 Stollen zur Wahl. Bild: Ralf Wendland
Heidi Müller aus Zwönitz und ihre Tochter Johanna haben auch gekostet.
Heidi Müller aus Zwönitz und ihre Tochter Johanna haben auch gekostet. Bild: Ralf Wendland
Stollberg
„Damit hätte ich nicht gerechnet“: Zwönitzer küren ihre Stollenkönigin
Von Ralf Wendland
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Kurz vor Weihachten geht’s in Zwönitz um Stollen. Bei der öffentlichen Verkostung standen 22 Stollen zur Wahl. Die meisten Stimmen erhielt einer aus Crottendorf.

Ein guter Stollen ist wie ein Kunstwerk: Er braucht Zeit, Hingabe und das perfekte Maß an Tradition. In Zwönitz steht das beliebte Weihnachtsgebäck immer kurz vorm Fest im Fokus – gibt es eine Stollenverkostung. Und nach dem Auszählen der Stimmen wird der Stollenkönig gekürt, so auch am Sonntag.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
10:00 Uhr
5 min.
FC Erzgebirge Aue: Warum Torwarttrainer Jens Voigt plötzlich seinen Traumjob aufgibt
Jens Voigt war am vergangenen Wochenende zum letzten Mal als Torwarttrainer des FC Erzgebirge im Einsatz.
Exklusiv: Nach nur sechs Monaten verlässt Jens Voigt das Trainerteam des Fußball-Drittligisten. Diese Entscheidung hat er kürzlich getroffen. Ein Nachfolger scheint bereits gefunden.
Paul Steinbach
21.12.2025
1 min.
Feuerwehr rückt mit acht Fahrzeugen aus: Das war der Grund für den Einsatz am Sonntag in Waldenburg
Die Feuerwehr war in der Thomas-Müntzer-Siedlung in Waldenburg im Einsatz.
Aufregung am Vormittag in der Thomas-Müntzer-Siedlung: Am einstündigen Einsatz waren 49 Feuerwehrleute aus Waldenburg und Glauchau beteiligt.
Holger Frenzel
10:04 Uhr
7 min.
Kann Trumps Öl-Blockade Maduro zum Einlenken zwingen?
Erste Öltanker hat die US-Regierung schon beschlagnahmt.
Zunächst waren es US-Angriffe auf Drogenboote. Jetzt blockieren die USA Öltanker. Sind die Öleinnahmen für Venezuelas Präsidenten die Achillesferse? Der Druck auf Maduro steigt, auch militärisch.
Philipp Znidar, Andrea Sosa Cabrios und Jürgen Bätz, dpa
28.11.2025
4 min.
Was kostet selbstgebackener Stollen? Hobbybäckerin aus dem Vogtland macht den Test
Hobbybäckerin Daniela Hommel-Kreißl. „Ich liebe die Steingutschüssel von Omi Liane und nutze sie immer fürs Stollen backen oder für das Kneten anderer Hefeteige.“
Für Hobbybäcker ist die heimische Stollenbäckerei fester Bestandteil der Vorweihnachtszeit. Zu ihnen gehört auch Reporterin Daniela Hommel-Kreißl. Sie berichtet, was das Selberbacken kostet - und warum es bei ihr nicht nur um die nackten Zahlen geht.
Daniela Hommel-Kreißl
22.12.2025
3 min.
„Wir sind ein Paar“: Erzgebirger Thomas macht bei RTL-Show „Bauer sucht Frau“ Ansage
Beim Wiedersehen trafen Michaela und Thomas auch Sandra (l.). Sie hatte sich ebenfalls für den Erzgebirger beworben.
Moderatorin Inka Bause nimmt beim großen Staffelfinale der RTL-Show Michaela und Thomas ins Kreuzverhör. Und was ist in den rund drei Monaten zwischen Hofwoche und Wiedersehen passiert?
Thomas Wittig
28.11.2025
4 min.
Freiberger Stollenanschnitt: Bäckerei präsentiert zwölf Meter Weihnachtsgebäck
Anja Fiedler, Peggy Illgen, René Illgen und David Bojack präsentieren Teile des zwölf Meter langen Stollens.
Am Sonntag findet der traditionelle Stollenanschnitt auf dem Freiberger Christmarkt statt. Dieses Jahr kommt das weihnachtliche Gebäck von der Bäckerei Illgen aus Großschirma.
Mathias Herrmann
Mehr Artikel